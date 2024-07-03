Графіки вимкнень світла в Україні помʼякшать: названо терміни

На скорочення обмежень впливатиме, зокрема, погода в Україні.

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В Україні тривають жорсткі графіки відключення світла / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Графіки відключень світла помʼякшать ще у липні, розповів в ефірі телемарафону член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко. На це вплинуть два важливі фактори.

За словами Бойка, наприкінці липня очікується низка позитивних кроків - вихід з ремонту частини генеруючого обладнання і зниження температури повітря.

"Тобто ці два фактори (з одного боку — зниження температури і, як наслідок, зменшення обсягу споживання, а також — поява додаткового обладнання) повинні сприяти помʼякшенню ситуації зі світлом. (Але) на перше місце треба виносити суттєве пошкодження обладнання", — пояснив Бойко.

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Він уточнив терміни щодо помʼякшення графіків.

"Ситуація десь буде до 20-х чисел липня на тому ж рівні, на якому перебуває сьогодні. Я не можу назвати точні дати, але у 20-х числах липня ми плануємо вихід з ремонту низки генеруючих установок. Це призведе до суттєвих помʼякшень графіків", — зауважив представник "Укренерго".

Дефіцит залишиться, але він буде суттєво нижчим, ніж сьогодні, додав Бойко.

Упродовж кількох місяців незмінними залишаються максимальні обсяги імпортованої електроенергії.

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла - як діють графіки

В Україні у середу, 3 липня, протягом всієї доби будуть діяти графіки погодинних вимкнень електроенергії. Водночас слід зазначити, що обсяги обмежень будуть різними.

У період з 8:00 до 13:00 будуть застосовані графіки вимкнень у обсязі двох черг одночасно. Протягом інших годин доби вимикатимуть одразу по 3 черги.

Удари Росії по Україні та відключення світла - що варто знати

З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.

Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.

Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.

Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

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