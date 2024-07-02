Графіки вимкнення світла на 3 липня: коли обмеження будуть більш жорсткими

В Україні у середу, 3 липня, протягом всієї доби будуть діяти графіки погодинних вимкнень електроенергії. Водночас слід зазначити, що обсяги обмежень будуть різними. Про це повідомляє Укренерго.
У період з 8:00 до 13:00 будуть застосовані графіки вимкнень у обсязі двох черг одночасно. Протягом інших годин доби вимикатимуть одразу по 3 черги.
"Причина – високий рівень енергоспоживання через спеку. Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах та сторінках у соцмережах обленерго. Коли світло є – споживайте, будь ласка, ощадливо", - йдеться у повідомленні.відео дня
Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Відключення світла в Україні - останні новини
Нагадаємо, генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко заявив, що в Україні критично не вистачає внутрішньої генерації електроенергії через постійні обстріли з боку російських окупантів.
Водночас наразі рано робити прогнози щодо енергетичної ситуації в Україні в осінньо-зимовий період. Частину критичного обладнання вдалося відновити.
Крім того, відомо, що уникнути відключень електрики в осінньо-зимовий період 2024/2025 років буде важко через значні пошкодження енергетичної інфраструктури.
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