'Графіки відключень вже готові': у Міненерго розповіли, чи варто готуватися до блекаутів

Наразі Україна приділяє особливу увагу вивченню і врахуванню уроків, які отримала під час минулого опалювального сезону, зауважила Гринчук.

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У Міненерго розповіли, чи варто готуватися до блекаутів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Минулий опалювальний сезон став найважчим в історії України та всієї Європи. Однак цей сезон також показав, наскільки українські енергетики і енергетична система готові впоратися з екстремальними викликами, включаючи постійні ракетні атаки. Про це розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, передає УНІАН.

Як зазначила Гринчук, наразі Україна приділяє особливу увагу вивченню і врахуванню уроків, які отримала під час минулого опалювального сезону, та активно готується до наступного сезону, щоб забезпечити набагато кращий результат. Вона підкреслила, що новий опалювальний сезон буде складним, але з самого кінця минулого сезону проводиться робота щодо відновлення генерації, збитки якої були величезні – понад 50% генераційних об'єктів було окуповано, зруйновано або виведено з ладу.

"Всю весну і літо ми провели в тяжких ремонтних роботах. В той же час ми намагалися скласти графіки ремонтних робіт так, щоб не обмежувати наших споживачів і підійти до наступного опалювального сезону максимально готовими", - зазначила заступниця міністра. відео дня

Гринчук наголосила, що по готовності генерацій Україна може вдало пройти цей опалювальний сезон. За її словами, наразі не передбачаються відключення світла. Проте існує одна велика загроза – повторні удари РФ по енергосистемі, до яких, за даними розвідки, загарбники вже готуються.

"Ми сподіваємося, що нам вдасться цього року бути більш готовими до атак і швидше відновлюватися, якщо все-таки пошкодження будуть. Ми не плануємо блекаутів і відключень, але операторами систем розподілу підготовлено графіки відключень, якщо раптом атаки росіян і пошкодження будуть такими, що доведеться впроваджувати ці графіки", - зазначила Гринчук.

Чого чекати Україні взимку?

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відверто відповів, чого чекати українцям взимку. Він підкреслив, що стартові позиції України цієї зими будуть набагато гіршими, ніж минулого року, тому що тоді енергетична система була повноцінною та збалансованою, а також стабільно працювала десятки років. Подоляк зауважив, що Росія абсолютно не зважатиме на міжнародне право і буде максимально завдавати шкоди цивільному населенню.

Водночас директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів, чого чекати взимку – чи можливий тривалий блекаут та нові планові відключення. Україна проходитиме майбутній опалювальний сезон з дефіцитом електроенергії, тому відключення світла можуть повернутися, вважає експерт.

Також Омельченко пояснив, чи варто побоюватися відключень світла через обстріли. Він каже, що на територіях прифронтових або звільнених ситуація з електропостачанням може ускладнитися.

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