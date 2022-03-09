ЗСУ стирає з лиця землі техніку окупанта - за тиждень втрати ворога збільшилися вдвічі, - CNN

ЗСУ стирає з лиця землі техніку окупанта / скріншот з відео

Російські окупанти з початку вторгнення стрімко втрачають техніку в Україні.

Джерела в розвідці США повідомляють, що РФ втратила від 8% до 10% військових активів, які використовували під час вторгнення, пише CNN.

Втрачена техніка включає танки, літаки, артилерію та інше військове майно.

Зазначається, що нові дані вдвічі перевищують російські втрати, про які розвідка повідомляла минулого тижня. Тоді американська розвідка зазначила, що втрати Росії склали від 3% до 5% одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше на Харківщині Збройні Сили України знищили колону ворожої військової техніки. Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" знищили чотири одиниці техніки, після чого ще три впали в кювет.

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Також повідомлялося, що 8 березня у Вовчанському районі на Харківщині російські окупанти висадили десантно-штурмову групу з 3 вертольотів. 120 осіб планували рухатися до Харкова, але ЗСУ ліквідували 70 осіб прямо на місці.

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