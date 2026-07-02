Багато загиблих і травмованих: потяг зіткнувся з маршруткою на Рівненщині

Коротко:
- У селищі Квасилів неподалік від Рівного потяг зіткнувся з маршруткою
- Попередньо, загинули 4 особи, ще 13 травмовані
- Обставини трагедії встановлюються
У Рівненському районі 2 липня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю потяга та маршрутного автобуса. Внаслідок зіткнення є загиблі та травмовані.
Смертельне зіткнення сталося близько 13:55 на залізничному переїзді у Квасилові. Потяг "Рівне-Здолбунів"зіткнувся з маршрутним автобусом, який у момент ДТП перебував на переїзді. Про це повідомляє Національна поліція.
Як повідомляють в ДСНС, за попередньою інформацією, внаслідок ДТП загинули 4 особи, ще 13 травмовані.
Обставини трагедії встановлюються.
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