Багато загиблих і травмованих: потяг зіткнувся з маршруткою на Рівненщині

Обставини смертельної аварії встановлюють.

https://glavred.net/ukraine/est-pogibshie-i-mnogo-travmirovannyh-poezd-stolknulsya-s-marshrutkoy-na-rovenshchine-10777478.html Посилання скопійоване

Потяг зіткнувся з маршруткою на Рівненщині / Колаж: Главред, фото: ДСНС, УЗ

Коротко:

У селищі Квасилів неподалік від Рівного потяг зіткнувся з маршруткою

Попередньо, загинули 4 особи, ще 13 травмовані

Обставини трагедії встановлюються

У Рівненському районі 2 липня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю потяга та маршрутного автобуса. Внаслідок зіткнення є загиблі та травмовані.

Смертельне зіткнення сталося близько 13:55 на залізничному переїзді у Квасилові. Потяг "Рівне-Здолбунів"зіткнувся з маршрутним автобусом, який у момент ДТП перебував на переїзді. Про це повідомляє Національна поліція.

відео дня

Як повідомляють в ДСНС, за попередньою інформацією, внаслідок ДТП загинули 4 особи, ще 13 травмовані.

Обставини трагедії встановлюються.

Залізниця - новини за темою

Як писав раніше Главред, "Укрзалізниця" оголосила про запуск нового регіонального поїзда №854/853, який курсуватиме між Дніпром і Харковом. Новий рейс розпочав роботу з 19 червня.

Нагадаємо, тарифи на проїзд у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів з 18 квітня 2026 року зросли орієнтовно на 20%. Зазначається, що вартість проїзду в інших вагонах (1 і 2 класи "Інтерсіті", купе) залишиться без змін.

Раніше повідомлялося, що у Вінницькій області сталося зіткнення тепловоза з пасажирським поїздом "Інтерсіті+", який курсував за маршрутом Київ-Перемишль. Інцидент стався на станції Браїлів. В "Укрзалізниці" уточнили, що відбулося бічне зіткнення тепловоза приватного кар’єру з пасажирським поїздом "Інтерсіті+".

Читайте інші новини:

Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред