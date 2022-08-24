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"Путін всіх дістав": ніхто не виграє від війни, тому тепер стартує фаза "всі проти всіх" – експерт

24 серпня 2022, 02:50

Нині немає головного вигодоотримувача від війни Росії проти України.

Владимир Путин, Олег Соскин
Ніхто не виграє від війни, тому тепер стартує фаза "всі проти всіх", каже політолог Олег Соскін/ Reuters, Главред

Уже немає країн, сфер, структур, компаній чи людей, які повністю отримували б лише вигоду від війни Росії проти України. Так чи інакше уже всі зазнають від через неї лише втрат.

Війна, яка затягнулася уже на шість місяців, стає все більшим тягарем для усіх. Про це заявив директор Інституту трансформації суспільства, політолог та економіст Олег Соскін в інтерв’ю Главреду.

"Зараз немає головного вигодоотримувача. Війна в Україні напружує вже всіх: інвесторів, страхові корпорації, судна, які возять продукти, і т. д. Путін уже всіх дістав. Так, зараз хтось може отримати монопольний прибуток, але всі ж бачать, що хтось отримує, а вони – ні, а тому з'являється ідея "вжарити" такому. Тобто зараз усі стежать не за тим, щоб самому щось мати, а за тим, щоб інший не мав", – зазначає політолог.

Тому, за його словами, зараз починається фаза "всі проти всіх", а це ще більше призведе до мінімізації прибутків.

"Крім того, наприклад, Росія взяла в лізинг сотні літаків, а тепер каже, що не поверне їх. Там здивовані: "Як це, стривайте... А нам що тепер робити?". Або інший приклад – усі найвпливовіші російські та білоруські банки відключені від SWIFT. Однак при цьому стало гірше і тим, хто ці банки обслуговував і де вони мали кореспондентські рахунки. Тобто ніхто нічого не виграє від війни в Україні", – каже Олег Соскін.

За його словами, виграти може тільки військово-промисловий комплекс, проте це фактично нічого не дасть, адже виливає питання, куди вкладати такий прибуток.

Також нічого від цієї війни не виграли інші держави, адже вони зараз страждатимуть від наростаючої нестабільності всередині своїх країн.

"Хто від усього цього виграв? Захід? Не виграв. Китай? Індія? Ну, щось вони виграли, а тепер щось і програють, тому що нестабільність зростає всередині цих країн. Тому не можна сказати, що є якісь вигодонабувачі, які весь час виграють від цієї війни. Таких немає. Є тільки ті, хто встиг зірвати більше", – пояснює експерт.

Раніше секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Україна звільнить усі свої території від російських загарбників. У той же час на країну-агресорку Росію чекає досить сумна для неї доля – у майбутньому ця держава розпадеться. Це може статися у наступні 5-7 років, вважає Данілов.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що 50 реактивних систем залпового вогню HIMARS могли б змінити хід війни. Він зазначив, що вартість однієї системи HIMARS – $4 млн. вартість 50 систем – $200 млн + боєприпаси.

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війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії Олег Соскін
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