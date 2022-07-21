Зеленський провів термінове засідання ставки головнокомандувача

Володимир Зеленський провів засідання ставки головнокомандувача / president.gov.ua

Глава держави Володимир Зеленський у четвер, 21 липня, провів засідання ставки верховного Головнокомандувача, йдеться в новому звернення президент.

Які питання обговорювалися:

визначено завдання для посилення позицій ЗСУ на певних напрямках.

обговорювалися питання постачання новітніх озброєнь для українських військ

На засіданні прозвучали доповіді:

керівника ГУР Кирила Буданова,

керівника Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка,

головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного,

міністра оборони Олексія Рєзнікова,

голови МВС Дениса монастирського.

безпосередньо з передової підключався генерал-полковник Олександр Сірський, командувач Сухопутних військ.

"Обговорили поточну ситуацію на передовій, навколо України, визначили завдання на деяких тактичних напрямках для посилення наших позицій. І дуже предметно опрацювали питання про постачання новітніх озброєнь до війська. Потрібно ще збільшувати інтенсивність ударів по ворогу", - сказав Зеленський.

Учасники засідання ставки погодилися, що Україна має суттєвий потенціал для просування ЗСУ на фронті та для нанесення окупантам нових відчутних втрат.

Чим займається ставка верховного Головнокомандувача

Ставка є органом вищого військового керівництва, який займається стратегічним управлінням військами на період війни.

Хто входить в ставку головнокомандувача

До ставки входять президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, а також керівництво СБУ, військової розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань і силових відомств.

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Удар по Антонівському мосту в окупованому Херсоні

Радник голови Херсонської обласної Військової адміністрації Сергій Хлань 19 липня заявив, що по укріпрайону російських окупаційних військ біля Антонівського мосту в захопленому Херсоні було завдано артилерійського удару. Стався потужний вибух.

Чиновник уточнив, що мова йде про точковий удар по позиціях військ Росії біля Антонівського мосту.

"Прямо зараз передають, що є точне попадання в районі Антонівського мосту, а саме між мостами через Дніпро і через Конку, в районі кафе "Наірі" і автостанції. Там є такий майданчик, де орки зробили дуже потужні укріплення, розмістили багато зброї, розмістили військовий підрозділ, що займається охороною і виступає потужним блокпостом на території між мостами. Зараз там потужний вибух", - сказав Хлань.

Також він підкреслив, що ЗС РФ розгублені через успішні військові операції ЗСУ в Херсонській області.

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