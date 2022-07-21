Зеленський провів термінове засідання ставки головнокомандувача

Україна має суттєвий потенціал для просування ЗСУ на фронті та для нанесення окупантам нових відчутних втрат.
Глава держави Володимир Зеленський у четвер, 21 липня, провів засідання ставки верховного Головнокомандувача, йдеться в новому звернення президент.
Які питання обговорювалися:
- визначено завдання для посилення позицій ЗСУ на певних напрямках.
- обговорювалися питання постачання новітніх озброєнь для українських військ
На засіданні прозвучали доповіді:
- керівника ГУР Кирила Буданова,
- керівника Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка,
- головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного,
- міністра оборони Олексія Рєзнікова,
- голови МВС Дениса монастирського.
- безпосередньо з передової підключався генерал-полковник Олександр Сірський, командувач Сухопутних військ.
"Обговорили поточну ситуацію на передовій, навколо України, визначили завдання на деяких тактичних напрямках для посилення наших позицій. І дуже предметно опрацювали питання про постачання новітніх озброєнь до війська. Потрібно ще збільшувати інтенсивність ударів по ворогу", - сказав Зеленський.
Учасники засідання ставки погодилися, що Україна має суттєвий потенціал для просування ЗСУ на фронті та для нанесення окупантам нових відчутних втрат.
Чим займається ставка верховного Головнокомандувача
Ставка є органом вищого військового керівництва, який займається стратегічним управлінням військами на період війни.
Хто входить в ставку головнокомандувача
До ставки входять президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, а також керівництво СБУ, військової розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань і силових відомств.
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Удар по Антонівському мосту в окупованому Херсоні
Радник голови Херсонської обласної Військової адміністрації Сергій Хлань 19 липня заявив, що по укріпрайону російських окупаційних військ біля Антонівського мосту в захопленому Херсоні було завдано артилерійського удару. Стався потужний вибух.
Чиновник уточнив, що мова йде про точковий удар по позиціях військ Росії біля Антонівського мосту.
"Прямо зараз передають, що є точне попадання в районі Антонівського мосту, а саме між мостами через Дніпро і через Конку, в районі кафе "Наірі" і автостанції. Там є такий майданчик, де орки зробили дуже потужні укріплення, розмістили багато зброї, розмістили військовий підрозділ, що займається охороною і виступає потужним блокпостом на території між мостами. Зараз там потужний вибух", - сказав Хлань.
Також він підкреслив, що ЗС РФ розгублені через успішні військові операції ЗСУ в Херсонській області.
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