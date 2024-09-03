Гордона хотіли вбити: серед затриманих - екснардеп часів Януковича

Колишній депутат забороненої "Партії регіонів" фактично очолив агентурну мережу, яка займалася диверсіями і готувала убивства українських діячів.

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Замах на Гордона - усі подробиці / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, СБУ

Служба безпеки України затримала членів агентурної мережі ФСБ на чолі - екснардепом забороненої "Партії регіонів", яка координувала диверсії, зокрема планувала убивство журналіста Дмитра Гордона.

Всього, як повідомляє пресслужба СБУ, до мережі входило чотири особи включно з колишнім депутатом. Усіх затримано.

Російська агентура планувала серію підривів на залізничних шляхах, в тому числі підрив однієї з колій у Київській області.

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Однак з-поміж завдань також був збір даних про українських діячів, які "цікавили" російську спецслужбу, для їхньої подальшої "ліквідації".

Серед тих, на кого російські спецслужби готували замовне вбивство, був український журналіст Дмитро Гордон.

Під час обшуків у затриманих виявлено і вилучено засоби зв’язку та електронні пристрої із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

Наразі всі четверо затриманих знаходяться під вартою. Залежно від вчинених злочинів їм повідомлено про підозру за статтями терористичний акт, держзраду і диверсії.

Хто такий Дмитро Гордон? Дмитро Ілліч Гордон - радянський і український журналіст. З 1996 року - ведучий програми "В гостях у Дмитра Гордона"; у 1995-2019 роках - головний редактор газети "Бульвар Гордона". Засновник інтернет-видання "Гордон". Депутат Київської міської ради (2014-2016).

Дмитро Гордон та Росія - головне

У липні 2024 року російський "суд" незаконно засудив журналіста Дмитра Гордона до 14 років позбавлення волі. Росіян тоді сильно зачепив заклик Гордона до Байдена завдати ядерного удару по Росії. Пропагандисти звинуватили українського блогера у "закликах до тероризму" та у "поширенні фейків".

Гордон реагував на дії росіян в іронічній манері.

До речі, журналіст неодноразово критикував російських та українських зірок, які підтримують режим Путіна.

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