Google 'злив' дані про розміщення військових систем ЗСУ: в РНБО відреагували

Росіяни вже "розганяють" супутникові знімки компанії Google на яких показано розташування українських військових систем, зазначили в РНБОУ.

https://glavred.net/ukraine/google-slil-dannye-o-razmeshchenii-voennyh-sistem-vsu-v-snbo-otreagirovali-10610879.html Посилання скопійоване

В Google "злили" розміщення військових систем ЗСУ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео "Радіо Свобода", скріншот

Коротко:

Google виклав оновлені знімки на яких показано розміщення українських військових систем

В компанії не можуть виправити проблему через вихідний

Компанія Google виклала оновлені супутникові знімки на яких показано розміщення українських військових систем. Про це у своєму Telegram повідомив керівник Центру протидії дезінформації про РНБОУ Андрій Коваленко.

"Уявіть ситуацію. Гугл викладає на картах оновлені знімки, на яких палить розміщення наших військових систем (не буду уточнювати)", - зазначив він.

відео дня

Коваленко додав, що Україна офіційно звернулась до компанії Google, щоб вони швидко виправили даний інцидент і приховали на карті українські військові об'єкти.

"Але ж в них вихідні. Не до цього. Росіяни вже активно розганяють ці знімки. Що не так з цим світом?", - резюмував керівник ЦПД при РНБОУ.

Він згодом повідомив, що після публічної реакції представники Google зв'язалися з ним, заявивши, що вже працюють над усуненням проблеми з показом зображень місць розташування наших військових систем.

"Надалі також проговоримо, як розв'язувати будь-які проблеми оперативно", - сказав Андрій Коваленко.

Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, окупанти посилюють тиск на українські позиції поблизу міста Часів Яр на Донеччині, прагнучи оточити угруповання ЗСУ, зазначив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

У жовтні 2024 року російські окупаційні війська зазнали найвищих втрат з початку повномасштабної війни: особовий склад росіян зменшився на рекордні 41 980 осіб, зазначив військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Тим часом ситуація в районі Курахового на Донеччині стає дедалі напруженішою через посилення тиску з боку російських військ, що загрожує ключовій трасі Н15. Аналітики проекту DeepState повідомляють, що ворог стягнув значні ресурси на цій ділянці фронту, намагаючись взяти під контроль логістичний маршрут.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред