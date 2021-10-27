Ганяв без прав, авто на матері: у Нацполіції розповіли всі подробиці смертельної ДТП у Харкові

ДТП у Харкові / соцмережі

16-річний Микола Харківський, який скоїв смертельне ДТП у Харкові, керував авто Infinity, яке зареєстрований на його матір - Марину Дегтяр.

Як повідомили на брифінгу у Нацполіції, водійського посвідчення у нього немає.

Правоохоронці повідомили, що після аварії підліток перебуває в нормальному стані, госпіталізації не потребував. На момент скоєння ДТП був тверезий.

Автомобіль їхав на червоний сигнал світлофора зі швидкістю вище 100 км / год. При цьому в поліцію прийшло повідомлення про викрадення авто вже після скоєння ДТП.

"Після ДТП в поліцію телефоном прийшло повідомлення про викрадення Infinity", - сказали на брифінгу.

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Обирати запобіжний захід Миколі Харківському будуть завтра, 28 жовтня.

У поліції підтвердили, що 18 вересня 2021 року Харківський був притягнутий до адмінвідповідальності за порушення ПДР. На нього було складено 2 адмінпротоколи, які ще не розглянув суд.

Крім того, в 2019 році підліток був притягнутий до кримінальної відповідальності за заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості до двох років позбавлення волі із застосуванням ст.75 ККУ, отримав умовне відбування терміну на 1 рік. Тоді він в супермаркеті вистрілив з пневматичного пістолета в жінку і направив його на дитину.

Що відомо про 16 річного винуватця ДТП у Харкові

Водієм авто Infiniti виявився неповнолітній Харківський Микола Михайлович, 20.08.2005 року народження. Разом з ним в салоні авто перебували ще троє осіб.

Пасажирами були Карякін Валерій Андрійович, Дусик Єлизавета Юріївна, 01.10.2005 р.н. і Баранов Михайло Ігорович, 15.03.2002 р. н.

Постраждалі з важкими травмами доставлені в лікарню.

Місцевий "мажор"

Парадне, де прописаний Микола Харківський / сьогодні

У мережі винуватця ДТП називають "мажором". Він постійно хвалився в соціальних мережах і влаштовував різні небезпечні гонки. Люди дізналися адресу прописки винуватця ДТП і розмалювали весь під'їзд погрозами. При цьому сусіди про Миколу не чули. Можливо, фактична адреса проживання підлітка відрізняється від адреси прописки.

Батьки Миколи Харківського

Як повідомляють ЗМІ, батьки 16-річного Миколи Харківського розлучені. Батько хлопця продає м'ясо на Благовіщенському (Центральному) ринку міста.

А мати, за даними журналістів, проживає в Австралії і забезпечує фінансово свого сина. Крім того, у виданні зазначають, що батько хлопця нібито зловживає алкогольними напоями.

Батько все спростував заявив, що вони з матір'ю Миколи одружені.

Що заявив батько винуватця ДТП у Харкові

За словами чоловіка, вина його Сина не доведена.

"Я зараз не хочу говорити, тому що все вийде проти мого сина. Вся інформація, яка викладена в інформаційному середовищі, спрямована на те, щоб зробити з Колі злочинця. У машині було ще три людини, і один з цих людей був за кермом. Ніхто не хотів його залучати і шукати", – розповів батько водія Михайло Харківський.

Батько каже, що незрозуміло, хто саме був за кермом машини в момент ДТП.

"Може бути, і Микола, а може бути, і не Микола був за кермом. Нічого не наводить на думку про те, що це все спланована акція? У нього пробита башка, в якій жахлива дірка, і я намагався залишити його в невідкладній, у мене нічого абсолютно не вийшло", - розповів батько Миколи.

Машина в викраденні

У поліції на брифінгу підтвердили, що автомобіль Infiniti був у викраденні. Батько це заперечує.

"Це брехня, я - батько, мати заяви не подавала. Ця заява була подана офіційно, з батьків ніхто цього не заявляв. Заява була, так, я розмовляв зі слідчим", - повідомив чоловік.

Родичі постраждалого в ДТП хлопця розповіла про водія Infiniti

Сестра одного з травмованих хлопців розповіла, що їй вдалося поспілкуватися з братом, що знаходився в Infiniti.

За словами дівчини, в момент зіткнення з легковиком Chevrolet Aveo в автомобілі Infiniti знаходилися 16-річний водій Микола, на передньому сидінні його 16-річна дівчина Ліза і ще двоє хлопців: 20-річний Михайло Б. та 19-річний Валерій, що сиділи на задньому сидінні.

Дівчина розповідає, що від удару її брат Михайло вилетів з вікна і вдарився головою о рекламний стовп. Зараз він перебуває в реанімації з черепно-мозковою травмою, переломами суглобів і верхніми кінцівками.

Він їй розповів, що він з друзями відпочивав, коли до них під'їхали Ліза разом з Миколою на Infiniti. Хлопець почав хвалитися автомобілем, підгазовувати і повідомив, що батьки подарували йому права і авто і запропонував покататися, молоді люди погодилися.

За словами сестри, Михайло знімав на телефон всі розмови і те, що відбувається в Infiniti, але після аварії його iPhone вкрали з місця події.

"Вчора після ДТП Микола кричав, що його мати пов'язана з прокуратурою, і вона все вирішує, а тато м'ясний олігарх. На місці аварії їх не було. Приїжджав якийсь Колін друг і дружки батьків, тикали гроші поліції прямо в лікарні", - розповіла Марія.

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В даний час інші постраждалі в ДТП Валерій і Ліза також знаходяться в реанімації у важкому стані. За словами Марії, 16-річна дівчина з бідної сім'ї, батьки не можуть оплачувати її лікування, а сім'я винуватця ДТП з родичами постраждалих не контактувала.

Резонансна ДТП у Харкові

Увечері 26 жовтня у Харкові на перехресті проспекту Гагаріна та Одеської автомобіль Infiniti протаранив Chevrolet, оскільки його водій проігнорував червоний сигнал світлофора. За кермом виявився 16-річний хлопець, іменований у місті місцевим "мажором".

Його затримали в порядку 208 статті Кримінально-процесуального кодексу України. Водієві Infiniti загрожує до 8 років тюремного ув'язнення з позбавленням права водити транспортним засобом до трьох років.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Слідчі дії тривають.