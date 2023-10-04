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"Це туристи": Данілов відповів політичним гастролерам по Європі

4 жовтня 2023, 11:30
Секретар РНБО Олексій Данілов назвав туристами тих представників влади, які намагаються представляти Україну на міжнародній арені.
'Це туристи': Данілов відповів політичним гастролерам по Європі
Данилов жорстко відповів політичним "туристам"/ Джерело: Колаж Главред, фото: Апарат РНБО України, скріншот з відео t.me/V_Zelenskiy_official

За словами секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова, представляти Україну на міжнародних майданчиках може представляти Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Решта — це туристи. З ними можна спілкуватися, але це не представники українського народу", — сказав Данілов в інтерв'ю UkrlifeTV.

Данілов також зауважив, що не всі громадяни України які виступаються за кордоном представляють нашу країну.

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"У нас там є група в смугастих купальниках, які їздять на всякі кейси другої-третьої ланки, так вони всім відомі. Якщо вони перетинатимуть межу дозволеного, то все буде інакше", — підкреслив секретар РНБО.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти під час однієї з атак вдарили по місцю, де збирали українські ракети, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Він уточнив, що частину виробництва ракет з України перенесли за кордон.

Також секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов прокоментував ситуацію після ракетного удару по штабу Чорноморського флоту в захопленому РФ Севастополі. Він вважає, що на ЧФ чекає два варіанти розвитку подій – самоліквідація добровільна або примусова.

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Володимир Зеленський РНБО Олексій Данілов
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