'Це туристи': Данілов відповів політичним гастролерам по Європі

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав туристами тих представників влади, які намагаються представляти Україну на міжнародній арені.

https://glavred.net/politics/eto-turisty-danilov-otvetil-politicheskim-gastroleram-po-evrope-10505524.html Посилання скопійоване

Данилов жорстко відповів політичним "туристам"/ Джерело: Колаж Главред, фото: Апарат РНБО України, скріншот з відео t.me/V_Zelenskiy_official

За словами секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова, представляти Україну на міжнародних майданчиках може представляти Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Решта — це туристи. З ними можна спілкуватися, але це не представники українського народу", — сказав Данілов в інтерв'ю UkrlifeTV.

Данілов також зауважив, що не всі громадяни України які виступаються за кордоном представляють нашу країну.

відео дня

"У нас там є група в смугастих купальниках, які їздять на всякі кейси другої-третьої ланки, так вони всім відомі. Якщо вони перетинатимуть межу дозволеного, то все буде інакше", — підкреслив секретар РНБО.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти під час однієї з атак вдарили по місцю, де збирали українські ракети, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Він уточнив, що частину виробництва ракет з України перенесли за кордон.

Також секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов прокоментував ситуацію після ракетного удару по штабу Чорноморського флоту в захопленому РФ Севастополі. Він вважає, що на ЧФ чекає два варіанти розвитку подій – самоліквідація добровільна або примусова.

Вам також може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.