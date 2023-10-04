'Це туристи': Данілов відповів політичним гастролерам по Європі

За словами секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова, представляти Україну на міжнародних майданчиках може представляти Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
"Решта — це туристи. З ними можна спілкуватися, але це не представники українського народу", — сказав Данілов в інтерв'ю UkrlifeTV.
Данілов також зауважив, що не всі громадяни України які виступаються за кордоном представляють нашу країну.
"У нас там є група в смугастих купальниках, які їздять на всякі кейси другої-третьої ланки, так вони всім відомі. Якщо вони перетинатимуть межу дозволеного, то все буде інакше", — підкреслив секретар РНБО.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти під час однієї з атак вдарили по місцю, де збирали українські ракети, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Він уточнив, що частину виробництва ракет з України перенесли за кордон.
Також секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов прокоментував ситуацію після ракетного удару по штабу Чорноморського флоту в захопленому РФ Севастополі. Він вважає, що на ЧФ чекає два варіанти розвитку подій – самоліквідація добровільна або примусова.
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