Главред святкує "дзеркальний" ювілей - 22 роки!

Сьогодні Главред, за результатами листопада 2024 року, займає 8-му сходинку у рейтингу найбільш відвідуванний новинних сайтів України.

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Главреду виповнилося 22 роки

Новинний портал Главред сьогодні відзначає ювілей. Рівно 22 роки тому, 3 грудня далекого 2002 року, він розпочав свою роботу - і був, до речі, одним із перших новинних інтернет-сайтів на ринку України.

Сайт Главред щомісяця охоплює близько 5 мільйонів унікальних користувачів і регулярно входить до топ-10 інформаційних сайтів країни, згідно з даними категорії "Новини" в Gemius.

"Дорогий читачу! Дозволю звернутися персонально - дякую, що ти з нами! Дякую, що це читаєш. Адже відкрию секрет - для редактора і журналіста найбільша втіха, коли матеріал читають. Тоді хочеться писати більше, краще, цікавіше. Тож читай Главред! В нас великі плани і амбіції! Дякую команді, нашому невеликому, але зубатому колективу, який щодня, попри труднощі, продовжує якісно виконувати свою роботу для розвитку нашого видання", - коментує Тарас Сидоржевський, головний редактор Главреда.

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"Дякую кожному читачу Главреда за те, що залишаєтесь з нами стільки років. Наша команда працює для вас. Дякую кожному працівнику Главреда за відданість, чесність та наполегливість створювати найкращий новинний ресурс в Україні. Ви - найкращі! Дякую ЗСУ за захист та можливість працювати у вільній країні", - прокоментувала заступниця головного редактора Марія Тупік.

Рейтинг новиних сайтів України Gemius за листопад 2024

Сьогодні Главред, за результатами листопада 2024 року займає 8-му сходинку у рейтингу найбільш відвідуванний новинних сайтів України. Видання висвітлює політичні, економічні, воєнні та соціально значимі події. Главред публікує аналітичні статті, інтерв'ю з експертами та політиками, а також регулярно проводить чати з відомими людьми, під час яких читачі мають можливість ставити свої запитання гостям. Крім того, Главред не соромиться "грішити" і матеріалами зі світу шоу-бізнесу, текстами для дозвілля на кшталт "лайфхаків" чи гороскопів - нашим читачам це цікаво.

Главред активно присутній у соціальних мережах. Станом на кінець 2024 року на сторінки видання у Facebook сумарно підписано близько 2 мільйонів користувачів, а канал у телеграмі налічує 36 тисяч читачів (до речі, треба більше - підпишіться:).

22 роки - це десятки тисяч матеріалів: новин, статей, інтерв’ю, репортажів; і це велика праця сотень людей, які у різний час доклали своїх зусиль для розвитку ресурсу.

За ці роки видання переживало злети і падіння, змінювало свою концепцію, експериментувало з форматами, але завжди - було поряд зі своїм читачем. Главред почався як новинно-аналітична агенція, тривалий час видавався паперовий журнал.

"Рідному Главреду - 22. За 15 років у команді Главреда для мене він став справді рідним. За цей час Главред не просто подолав шлях трансформацій, а кардинально змінився: паперова версія - журнал Главред - залишилася частиною історії українських медіа, сайт гідно переніс непрості періоди змін, а за останні роки зробив стрибок і міцно закріпився в десятці найпопулярніших інтернет-видань України. Бачила обличчя Главреда за керівництва п'ятьох його головних редакторів: Діани Дуцик, Родіона Комарова, Ігора Тимофєєва, Уляни Кондратенко, а тепер Тараса Сидоржевського. І всім можу тільки подякувати - за знання, досвід, експерименти, творчі суперечки і мудре управління виданням. А от константою Главреда протягом усіх років було прагнення до розвитку і сумлінного дотримання журналістських стандартів, пошук нових ідей і форм, цікавих читачам, а головне - люди. Команда змінилася докорінно, але на кожному етапі Главред міг похвалитися відданим і дружнім колективом. Сподіваюся, що наш Главред приємно дивуватиме ще не одне десятиріччя і своїх читачів, і сам себе. А 22 роки - це тільки початок", - прокоментувала оглядач Надія Майна.

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