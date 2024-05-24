Головна точка удару та новий дедлайн: експерт розповів про плани РФ на фронті

У військ країни-агресорки Росії з’явився новий дедлайн щодо виходу на кордони Донецької та Луганської областей, а перспектив у окупантів на Харківщині та Сумщині немає, сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник в ефірі телемарафону.
На переконання Черника, на Харківщині просування ворога більше не буде, але РФ може спробувати кількома батальйонами атакувати Сумщину й захопити невелику територію. Мета - відволікти сили і засоби ЗСУ, щоб послабити східний фронт.
"Перша ціль наступу на Харківщині - пропагандистська. Путін не зміг реалізувати концепцію до "дня побєдобесія" - вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Навіть для їхньої надпотужної пропаганди це серйозна поразка, і треба було зміщувати акцент", - прокоментував він.відео дня
Експерт додає, що росіяни будуть й надалі намагатись сіяти паніку серед українців і пробуватимуть тиснути, щоб пробитись вглиб Харківської області, але щоб по-справжньому поборотися, зокрема, за сам Харків, їм потрібно щонайменше 100-тисячне угруповування.
"Чи будуть вони його нарощувати? Так. Але не такими швидкими темпами, як би вони хотіли. За минулий тиждень ми поставили абсолютний рекорд у винищенні особового складу ворога - 9 тисяч 660 людей. На мій погляд, за травень ми обов’язково пройдемо показник у 30 тисяч. Мені здається, що дальше цих двох маленьких плацдармів вони не просунуться", - підкреслив Черник.
Експерт також розповів, де може бути головна точка удару в літньому наступі РФ.
"Нічого не змінилося. Зараз трошки східний плацдарм вистигне, тому що вони змістили акценти на Харківщину… Але через деякий час вони знову візьмуться за Донеччину і Луганщину. На мій погляд, так і залишиться в них головне завдання - вийти на адміністративні кордони", - підсумував він.
Хто такий Петро Черник
Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, українські військові повідомили, що бої тривають на всіх напрямках фронту, зокрема, і в Харківській області.
Раніше, аналітики моніторингової групи DeepState повідомляли, що російська окупаційна армія просунулася біля Часового Яру, у Кліщіївці та Красногорівці Донецької області.
Наразі, російська окупаційна армія накопичує сили біля кордону Сумської області. Таким чином, країна-агресор хоче відтягнути підрозділи ЗСУ в цей район з інших напрямків фронту.
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