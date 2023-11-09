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Загибель помічника Залужного: офіцеру, який подарував гранати, оголосили підозру

Альона Вороніна
9 листопада 2023, 12:34оновлено 9 листопада, 13:08
Офіцер, не маючи відповідного дозволу, приніс 8 гранат до свого кабінету. 6 з них він упакував і подарував колезі на день народження.
Гибель Геннадия Частякова
Офіцеру, який подарував гранати Частякову, оголосили підозру/ колаж: Главред, фото: ДБР, Instagram Геннадія Частякова

Співробітники Державного бюро розслідування повідомили про підозру офіцеру з Апарату помічників Головнокомандувача ЗСУ, який подарував своєму колезі Геннадію Частякову гранати на день народження. Внаслідок розриву однієї з гранат Частяков загинув.

У ДБР встановили, що офіцер, не маючи відповідного дозволу на зберігання таких боєприпасів, приніс до свого службового кабінету вісім ручних універсальних наступально-оборонних гранат "DM 51A2". Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Далі офіцер упакував шість з восьми гранат у подарунковий дерев’яний ящик і поклав туди пляшку міцного алкоголю. Такий подарунок він вручив військовослужбовцю Геннадію Частякову у честь його дня народження.

відео дня

"Цими діями офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв. Ще дві гранати він продовжив зберігати у шафі свого робочого кабінету, де вони були вилучені працівниками правоохоронних органів", – зазначили у ДБР.

Зазначається, що офіцеру повідомили про підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Згідно з цією статтею, офіцеру загрожує позбавлення волі на термін до 7 років.

Дело о гибель Геннадия Частякова
Офіцеру, який подарував гранати Частякову, оголосили підозру/ ДБР
Дело о гибели Геннадия Частякова
Офіцеру, який подарував гранати Частякову, оголосили підозру/ скрін

Дивіться відео з коментарем речниці ДБР:

Загибель помічника Залужного

Нагадаємо, 6 листопада 2023 року в селі Чайки (Київська область) внаслідок розриву гранати загинув військовослужбовець Геннадій Частяков, який працював помічником Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. 13-річний син Геннадія Частякова після вибуху перебуває у важкому стані, його дочка отримала легкі ушкодження.

У Державному бюро розслідувань головною версією загибелі Частякова вважають нещасний випадок в результаті необережного поводження з боєприпасами. Проте загалом розглядається кілька версій, що могло стати причиною трагедії:

  • нещасний випадок в результаті необережного поводження з боєприпасами,
  • вбивство на замовлення спецслужб країни-агресорки Росії,
  • вбивство на ґрунті неприязних відносин,
  • спроба вбивства спецслужбами РФ іншого офіцера Апарату Головнокомандувача ЗСУ.

Пізніше стали відомі нові факти про загибель помічника Залужного. Речниця Міністерства внутрішніх справ Мар'яна Рева розповіла, що людина, яка подарувала загиблому помічнику головкому ЗСУ Валерія Залужного – майору Геннадію Частякову гранати, попередила його, що вони були бойовими.

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