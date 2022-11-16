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"Десь 2-3 дні, десь два тижні": в ОП розповіли, скільки ремонтуватимуть енергетику

16 листопада 2022, 14:08

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко зазначив, що відновлення об'єктів енергетики займе до двох тижнів. Все залежить від ступеня руйнувань.

Тимошенко, лампочка
В ОП розповіли, скільки ремонтуватимуть енергетику / Колаж фото УНІАН

Відновлення окремих об'єктів енергетичної системи України після вчорашнього масового ракетного удару російських окупантів може зайняти від двох-трьох днів до двох тижнів. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирила Тимошенко в ефірі єдиного телемарафону.

"За термінами це залежить від різних об'єктів. Різні об'єкти з різним ступенем руйнувань, десь 2-3 дні, десь тиждень, десь дві. Все залежить від того, про який об'єкт ми говоримо", ‒ сказав чиновник.

За словами Тимошенко, в цілому ситуацію в енергетичній системі України поки вдалося стабілізувати. Однак у всіх регіонах країни до цього довелося ввести погодинні, а в деяких ‒ аварійні відключення світла.

Чиновник з ОП зазначив, що без світла як і раніше в Україні в середньому знаходяться від двох до чотирьох мільйонів споживачів - в залежності від часу доби.

Відключення світла в Україні

Через масовану ракетну атаку на Україну у вівторок, 15 листопада, всі великі міста нашої країни залишилися без світла. В "Укренерго" повідомляли, що станом на 16:50 екстрені відключення електроенергії були введені по всій Україні.

Після масованого ракетного удару по Україні в Офісі президента повідомили, що ситуація в енергосистемі критична. Про це заявив заступник глави офісу президента Кирило Тимошенко. За його словами, найбільше влучень зафіксовано в центрі і на півночі країни.

Раніше в "Укренерго" відзначали, що в центральних областях України в найближчій перспективі не зможуть скасувати стабілізаційні відключення електроенергії. Окупанти завдали удару по унікальному енергетичному обладнанню. Його неможливо швидко відновити, адже потрібно заново виготовляти.

Інші новини:

Кирило Тимошенко війна Росії та України відключення світла електроенергія
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