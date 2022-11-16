"Десь 2-3 дні, десь два тижні": в ОП розповіли, скільки ремонтуватимуть енергетику

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко зазначив, що відновлення об'єктів енергетики займе до двох тижнів. Все залежить від ступеня руйнувань.
Відновлення окремих об'єктів енергетичної системи України після вчорашнього масового ракетного удару російських окупантів може зайняти від двох-трьох днів до двох тижнів. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирила Тимошенко в ефірі єдиного телемарафону.
"За термінами це залежить від різних об'єктів. Різні об'єкти з різним ступенем руйнувань, десь 2-3 дні, десь тиждень, десь дві. Все залежить від того, про який об'єкт ми говоримо", ‒ сказав чиновник.
За словами Тимошенко, в цілому ситуацію в енергетичній системі України поки вдалося стабілізувати. Однак у всіх регіонах країни до цього довелося ввести погодинні, а в деяких ‒ аварійні відключення світла.
Чиновник з ОП зазначив, що без світла як і раніше в Україні в середньому знаходяться від двох до чотирьох мільйонів споживачів - в залежності від часу доби.
Відключення світла в Україні
Через масовану ракетну атаку на Україну у вівторок, 15 листопада, всі великі міста нашої країни залишилися без світла. В "Укренерго" повідомляли, що станом на 16:50 екстрені відключення електроенергії були введені по всій Україні.
Після масованого ракетного удару по Україні в Офісі президента повідомили, що ситуація в енергосистемі критична. Про це заявив заступник глави офісу президента Кирило Тимошенко. За його словами, найбільше влучень зафіксовано в центрі і на півночі країни.
Раніше в "Укренерго" відзначали, що в центральних областях України в найближчій перспективі не зможуть скасувати стабілізаційні відключення електроенергії. Окупанти завдали удару по унікальному енергетичному обладнанню. Його неможливо швидко відновити, адже потрібно заново виготовляти.
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