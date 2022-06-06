Башта злетіла вгору: ЗСУ на Харківщині епічно розтрощили російський танк

ЗСУ на Харківщині підірвали ворожий танк / Скріншот

Українські військові на Харківщині "вполювали" російський танк. ЗСУ завдали на стільки сильного удару, що у ворожого танка відлетіла башта. Потужного удару завдали ОУВ "Свобода" та 93-я окрема механізована бригада "Холодний Яр".

На відео видно, як після пострілу по танку стався вибух.

Вже на наступному відеоролику стало зрозуміло, машина окупантів пошкоджена-башта танка відлетіла.

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Нагадаємо, українські військові відбили атаку рашистів поблизу Ізюма. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони, але не вийшло. Наші захисники завдали ворогу значних втрат.

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Раніше повідомлялося, під Харковом українськими військовими був ліквідований найманець ПВК "Вагнер" з Бурятії Володимир Анданов, відомий під позивним "Ваха". На Донбасі він воював проти ЗСУ в роті спецназу НЗФ "Ольхон".

У 2017 році він повернувся до Бурятії. У 2022 році Анданов взявши участь у так званій "спецоперації" РФ. В організації зазначили, що імовірно Ваху ліквідував снайпер ЗСУ.

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