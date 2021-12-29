УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Феофанія стала відкритою для "простих" українців

29 грудня 2021, 23:11

Ляшко виконав обіцянку.

Феофанія
Феофанія тепер відкрита для всіх / Фото Reuters

Кабінет Міністрів України прийняв постанову, якою дозволив клінічній лікарні Феофанія, підпорядкованої Державному управлінню справами, обслуговувати всіх українців, сказано на сайті уряд.

"Феофанія буде доступна кожному українцю. Оновлена програма медичних гарантій в 2022 році передбачає, що і в Феофанію тепер будуть госпіталізувати людей з інфарктами та інсультами, згідно маршруту пацієнта", - заявив глава МОЗ Віктор Ляшко.

Таким чином Феофанія зможе приєднатися до програми медичних гарантій як постачальник медичних послуг за пакетами медпослуг з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті та при гострому інфаркті міокарда за допомогою укладення договорів про медобслуговування населення з НСЗУ.

Зазначимо, клініка Феофанія заснована в 1965 році. З тих вона обслуговувала держслужбовців, працівників дипломатичного корпусу іноземних держав і міжнародних організацій, осіб, які мають особливі заслуги перед Україною.

Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомили про те, що мають намір зробити відому лікарню Феофанію доступною для всіх українців, таким чином буде виконаний указ президента за 2020 рік.

Читайте також:

viber
Ляшко "Феофанія" новини України Віктор Ляшко лікарня
Зараз ви переглядаєте новину «Феофанія стала відкритою для "простих" українців». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні 28 грудня 2021: Ракам – здійснення бажань, Терезам - втрати, Козерогам - великі грошіГороскоп на сьогодні 28 грудня 2021: Ракам – здійснення бажань, Терезам - втрати, Козерогам - великі гроші Робимо гарний будинок: що зараз модно в інтер'єрі, а від чого краще позбутисяРобимо гарний будинок: що зараз модно в інтер'єрі, а від чого краще позбутися Хліб по 50 гривень за буханець: українцям назвали терміни максимального подорожчанняХліб по 50 гривень за буханець: українцям назвали терміни максимального подорожчання Українцям потрібно готуватися до погодної аномалії: синоптик видав несподіваний прогнозУкраїнцям потрібно готуватися до погодної аномалії: синоптик видав несподіваний прогноз "Нова пошта" вводить нові тарифи та послуги з 1 січня: що зміниться"Нова пошта" вводить нові тарифи та послуги з 1 січня: що зміниться
00:02

Розробку української вакцини від коронавірусу зупинили

29 грудня, середа
23:48

Таро прогноз для Левів на 2022 рік: астролог назвала найдоленосніші місяціВідео

23:25

Екс-заступник міністра освіти Гарбарук пояснив своє звільнення після скандалу з нарядом помічниці

23:11

Феофанія стала відкритою для "простих" українців

22:40

Осадча вразила неймовірною фігурою через кілька місяців після пологів: "Катя, ви чарівні"

Реклама
22:33

Дієтолог розвінчала популярний міф про майонез

22:29

На Одесчине вибухнув будинок: є жертви

22:07

Підтримка України та Донбас: Зеленський поговорив з Блінкеном перед діалогом Байдена і ПутінаВідео

21:57

Відведення 100 тисяч військ РФ від України та НАТО на сході: Байден оголосить Путіну ультиматумВідео

21:55

Вигнали з дому і важко поранили: на Хмельниччині дружина і теща познущалися над чоловіком

21:48

Гроші українців зникають при пеказі через ПриватБанк: проблему обіцяють вирішити

20:58

У Тернополі опікун жорстоко вбив пенсіонера і закидав його тіло меблями

20:55

НАБУ закінчило розслідування справи про заволодіння Януковичем Межигір'ям

20:17

Дзвінок із Кремля та умова США: у Білому домі оголосили про нові перемовини Байдена з ПутінимВідео

20:06

Не стало хворого на рак хлопчика з Чернівців, мрію якого здійснили поліцейськіВідео

19:53

Любовний гороскоп на 2022 рік: в якому місяці знаки Зодіаку зможуть зустріти свою долю в рік Тигра

19:47

Чому Україні в 2021 році майже нічим хвалитися перед сусідамиПогляд

19:38

Уряд затвердив план з економії на опаленні та електриціВідео

19:25

Анна Трінчер в екстремальній фотосесії знялася в одному купальнику на лютому морозі

19:09

Зеленський очолив рейтинг "політик року-2021", але розчарував 45% українців - опитування

Реклама
18:26

"Без зарплати не залишиться": Сергія Лещенка повертають до наглядової ради "Укрзалізниці"

18:23

Заборона на переїзд і зміну місця проживання: в Україні оголосили про плани у разі воєнного стануВідео

18:07

Збудуться всі мрії: названі самі фартові знаки зодіаку, яким надзвичайно пощастить в Новий рік 2022

17:57

Данілов розкрив плани Путіна по УкраїніВідео

17:54

Операція пішла не за планом: у Києві рятувальники впустили з висоти носилки з чоловікомВідео

17:31

Замість вакцини "накачав" снодійним: псевдофельдшер на Сумщині побив і хотів спалити пенсіонерів

17:20

Прикмети на 31 грудня: що не можна робити на Новий рік, щоб не залучити біду в будинокВідео

17:19

63-річна Мадонна назвала себе ексгібіціоністкою і показала мереживну нижню білизну

17:12

Українки "штурмують" військкомати: журналістка пішла виконувати наказ, але зіткнулася з проблемамиВідео

17:05

Засідання РНБО напередодні Нового року: став відомий порядок деннийВідео

16:56

Новорічні свята в Україні 2022: коли колядують, щедрують і посівають

16:46

На Харківщині у потрійній ДТП загинула 6-місячна дитина

16:40

Зігрівав своїм тілом: 10-річний хлопчик врятував батька на Дніпропетровщині

16:29

Алла Ландар розповіла про початок роботи над проектом "Останнє бажання" новости компании

16:04

Найбільший приріст ВВП у 2021 році Україні забезпечило "Велике будівництво" - дослідження

15:48

Слуга народу лідирує, а Євросолідарність Порошенка відстає: опубліковано свіжий рейтинг партій

15:44

Стало відомо, що буде з тарифами на комуналку після Нового рокуВідео

15:38

В Україні більше не вводитимуть тотальних локдаунів – Шмигаль

15:33

Православний календар 2022: важливі дати, пости і поминальні дні

15:02

"Задля блага громадян": в Україні може з’явитися новий податокВідео

Реклама
14:54

"Вакцинувався": нардеп Тищенко осоромився в прямому ефіріВідео

14:35

Порошенко випереджає Зеленського у другому турі виборів президента - опитування

14:32

Останній герой на 1+1: творці шоу оголосили про старт всенародного кастингуВідео

14:29

У ЄС розповіли про сценарії вторгнення Росії в УкраїнуВідео

14:14

Донька Сумської здивувала мережу радикальною зміною іміджу

14:07

"Велике будівництво": між Києвом та Васильковом почали курсувати електрички

13:52

Путін хоче спростити отримання російського громадянства вихідцям з країн СРСР

13:15

Угода США та РФ щодо безпеки – тільки за участю Європи: в ЄС поставили Москві умовуВідео

13:13

З наступаючим Новим роком 2022 - картинки і привітання в прозі і віршах

12:56

Фотографувалися з черепом, щоб викласти у соцмережі: на Прикарпатті підлітки понівечили склеп

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти