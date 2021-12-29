Феофанія стала відкритою для "простих" українців

Феофанія тепер відкрита для всіх / Фото Reuters

Кабінет Міністрів України прийняв постанову, якою дозволив клінічній лікарні Феофанія, підпорядкованої Державному управлінню справами, обслуговувати всіх українців, сказано на сайті уряд.

"Феофанія буде доступна кожному українцю. Оновлена програма медичних гарантій в 2022 році передбачає, що і в Феофанію тепер будуть госпіталізувати людей з інфарктами та інсультами, згідно маршруту пацієнта", - заявив глава МОЗ Віктор Ляшко.

Таким чином Феофанія зможе приєднатися до програми медичних гарантій як постачальник медичних послуг за пакетами медпослуг з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті та при гострому інфаркті міокарда за допомогою укладення договорів про медобслуговування населення з НСЗУ.

Зазначимо, клініка Феофанія заснована в 1965 році. З тих вона обслуговувала держслужбовців, працівників дипломатичного корпусу іноземних держав і міжнародних організацій, осіб, які мають особливі заслуги перед Україною.

Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомили про те, що мають намір зробити відому лікарню Феофанію доступною для всіх українців, таким чином буде виконаний указ президента за 2020 рік.

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