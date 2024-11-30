'F-16 мало, але вони багато зробили': Зеленський сказав, скільки ракет знищили літаки

Головні тези Зеленського:
- Винищувачі F-16 успішно знищують російські крилаті ракети
- Під час останньої атаки F-16 збили 7 ракет, спрямованих на критичну інфраструктуру
- США мають достатньо F-16 для передачі Україні, але рішення щодо масштабного постачання затягується
Українські винищувачі F-16 показують високу ефективність у відбитті російських ракетних атак. Під час однієї з останніх атак літаки збили сім крилатих ракет, спрямованих на об'єкти критичної інфраструктури України. Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю SkyNews.
"Поговорімо про F-16. Були побоювання, що це втягне НАТО у війну. Так само було про HIMARS, потім про F-16 – рішення було ухвалено, але дуже пізно. Як F-16 сьогодні відпрацьовують в Україні? Чудово, надзвичайно. У нас мало F-16, але вони вже багато зробили – знищили сім крилатих ракет буквально дві ночі тому. Ракет, які були спрямовані на нашу інфраструктуру", - зазначив глава держави.відео дня
Він підкреслив, що США мають значну кількість винищувачів F-16 і здатні їх передати Україні, але рішення щодо масштабного постачання досі не ухвалено.
"Чи є їх у США багато? Так. Чи можуть вони нам їх надати? Так. Чому не надають? Не знаю", - сказав Зеленський.
Президент також високо оцінив ефективність систем протиповітряної оборони Patriot. За його словами, в регіонах, де вони встановлені, ситуація з захистом енергетики значно краща.
"Чи ефективні Patriot? Так. Чи їх достатньо для захисту всієї енергосистеми? Ні. Чи в тих регіонах, в яких встановлені Patriot, більш-менш нормальна ситуація з енергетикою? Так. Але нам потрібно таких систем більше. Чи в Європі достатньо таких комплексів, щоб укомплектувати Україну? Так. Потрібна політична воля наших партнерів", - наголосив Зеленський.
F-16 та ППО для України - новини за темою
Нагадаємо, Данія передасть Україні ще дві партії винищувачів F-16, заявила прем’єр-міністр Метте Фредеріксен на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським. Загалом Україна отримає 19 літаків, шість із яких уже прибули.
Також президент Зеленський повідомив, що під час ракетної атаки РФ 17 листопада українські пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей.
Як раніше повідомляв Главред, США передадуть Україні понад 500 ракет для ППО Patriot і NASAMS, щоб задовольнити потреби до кінця 2024 року. Поставки пов’язані з посиленням атак російських дронів.
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