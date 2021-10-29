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"Їжджу обережно, без метадону": Комаровський заявив, що його можуть "грохнути"

29 жовтня 2021, 23:26

Педіатр зізнався, що йому розповідали за ці останні 3 тижні про те, нібито "якийсь олігарх видав купу грошей на силу доктора Комаровського"

Комаровський
Комаровський шокував заявою / скріншот

Відомий лікар Євген Комаровський шокував заявою про те, що з нього зробили живу мішень після публікацій в деяких ЗМІ про нібито плани зайнятися політикою.

У цьому контексті відомий педіатр і телеведучий спростував домисли про намір увійти в партії, і висловився про можливі спроби з ним фізично розправитися, сказав він у програмі Підсумки місяця з доктором Комаровським.

"Ви всі повинні знати: я не вживаю метадон, не планую самогубство, я їжджу акуратно, і загальмую, якщо поруч зі мною буде розвертатися КамАЗ. Я всіх попереджаю", - заявив Комаровський.

Педіатр зізнався, що йому розповідали за ці останні три тижні про те, нібито "якийсь олігарх видав купу грошей на силу доктора Комаровського". Але такі повідомлення, підкреслює він, є "повною брехнею".

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"Ви всі мої улюблені, Ви несете це своїми мовами. А коли мене грохнуть? Вам як потім буде? Ви ж розумієте - як тільки ви сказали, що я кудись зібрався, ви автоматично зробили з мене мішень для людей, для яких влада - це все, чим вони живуть. Невже ви не розумієте, в якій країні ви живете?!"- емоційно висловився доктор Комаровський.

Також він відхрестився від планів увійти до нової політичної сили ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

"Я не тільки не веду переговори з Дмитром Олександровичем, я, в принципі, з ним жодного слова не сказав. Не знаю, звідки цей інсайд взявся. Я не збираюся лізти в цю кашу!"- каже доктор.

При цьому Комаровський висловив думку, що якщо у нього "є можливість сказати адекватні політичні або економічні рішення, які допоможуть мільйонам громадян, то я не маю право мовчати".

Раніше Главред писав про те, що Комаровський розповів про те, що чинний президент Володимир Зеленський в передвиборній гонці в 2019 році використовував його виключно для піару. Після виборів президент пропонував Комаровському піти в депутати.

До цього він опублікував емоційне звернення до представників ЗМІ та блогерів у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом. У ньому лікар закликав розповісти і показати людям правду про реальну картину із захворюваністю.

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