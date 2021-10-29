Комаровський зізнався, чому й досі немає ліків від коронавірусу

Комаровський висловився про ліки від коронавірусу / скріншот

Відомий лікар Євген Комаровський повідомив про те, що медики всього світу невпинно намагаються знайти ліки, які допоможуть пацієнтам із коронавірусом. Однак, такого препарат поки що, на жаль, немає на ринку.

За словами Комаровського в ефірі телеканал Україна 24, на світовому ринку відразу почнеться гонка виробників.

"Як тільки з'являється якийсь противірусний препарат, обов'язково один препарат наступає на горло іншому. Тут же величезна кількість людей починають займатися антипіаром", - сказав він.

Лікар додав, що про наявність одного препарату вже заявили, але його поки немає у продажу. Однак "вони вже загорнули йому ціну 700 доларів за п'яти-шестиденний курс таблеток".

"Більше того, зараз наші люди наслухаються, що десь з'явився противірусний препарат, чекатимуть і не будуть вакцинуватися",- підсумував Комаровський.

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Раніше Главред писав про те, що Комаровський розповів про те, що чинний президент Володимир Зеленський в передвиборній гонці в 2019 році використовував його виключно для піару. Після виборів президент пропонував Комаровському піти в депутати.

До цього він опублікував емоційне звернення до представників ЗМІ та блогерів у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом. У ньому лікар закликав розповісти і показати людям правду про реальну картину із захворюваністю.