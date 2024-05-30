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"Це послабить дії РФ": експерт сказав, який крок дасть Україні перевагу у війні

Альона Вороніна
30 травня 2024, 11:30
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Можливість бити на кілька сотень кілометрів вглиб території РФ дала б Україні можливість послабити дії російських окупантів на українських територіях.
HIMARS, украинские военные
Експерт сказав, який крок дасть Україні перевагу у війні/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 17 ОТБр імені Костянтина Пестушко

Якщо Україна отримає дозвіл бити західною зброєю по території країни-агресорки Росії й завдаватиме ударів принаймні на 300-400 кілометрів, це дасть нашій державі перевагу у війні.

Таким чином може вдатися серйозно послабити дії російських окупантів на території України. Таку думку висловив капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ в 2004-2020 роках, експерт Центру оборонних стратегій Андрій Риженко в інтерв’ю Главреду.

"Нещодавно була інформація про те, що український безпілотник подолав дистанцію у 1800 кілометрів. Це, звісно, дуже багато, але якщо б ми могли бити на декілька сотень кілометрів (хоча на б 300-400 кілометрів) вглиб, це б допомогло нам як мінімум серйозно послабити дії РФ на українській території", – зазначив Риженко.

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За його словами, якби Україні вдалося завдавати ударів як максимум на 1500 кілометрів, то українські військові могли б діставати до місцезнаходжень аеродромів, які запускають ракети по Україні.

Але ситуація стала б кращою, якби наша держава могла б завдавати ударів принаймні на 200-300 кілометрів вглиб території РФ, щоб бити по військових об’єктах в регіонах зосередження, де готуються бойові порядки ворога.

Хто такий Андрій Риженко

Риженко Андрій - капітан першого рангу (у запасі), колишній заступник начальника штабу Військово-морських сил України (2004-2020 рр.). Служив на борту п'яти різних бойових кораблів, у штабі ВМС України працював заступником начальника з євроатлантичної інтеграції, начальником управління оборонного планування і науки.

Чотири роки проходив службу офіцером штабного елемента партнерства в J-7 (управління бойової підготовки) Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. Був керівником робочої групи міжнародних експертів з опрацювання Стратегії ВМС ЗС України 2035, був помічником міністра оборони України.

Чи дозволять Україні бити по РФ західною зброєю – останні новини

Раніше у Politico повідомили, що Німеччина "дала добро" на удари ЗСУ по Росії. Як пояснюють журналісти, Берлін зняв обмеження на застосування наданої Німеччиною зброї на території Росії, але із застереженням – це мають бути виключно військові, а не цивільні об'єкти.

У Байдена відреагували на ініціативу дозволити Україні наносити удари зброєю США по РФ. Тиск на Білий дім іде з усіх боків, є шанси на потрібне для України рішення, сказав глава делегації України в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

Нагадаємо, у Байдена натякнули, що дозволять ЗСУ бити по РФ зброєю США. Остаточного рішення Вашингтон ще не ухвалив. Питання перебуває на розгляді.

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