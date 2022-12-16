"Це маленька радянська армія": Касьянов про можливе вторгнення Білорусі в Україну

Військовослужбовець акцентував на тому, що 9 з 10 білоруських військових виступають проти війни з Україною.

Армія Білорусі не зможе вторгнутися в Україну / Колаж фото УНІАН, Міноборони Білорусі

У білоруських військ мала чисельність і слабка підготовка, адже у них взагалі відсутній бойовий досвід. У зв'язку з цим Білорусь не зможе провести серйозні військові операції. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовослужбовець ЗСУ, блогер Юрій Касьянов.

"У них відсутні сучасні засоби зв'язку. Це - маленька радянська армія, яка застигла в кінці 90-х років. Так, у них з'явилася нова форма, якісь нові модифікації військової техніки в невеликих кількостях, але в іншому все дуже старе ... Фактично, ми можемо цю армію не враховувати, тому що прекрасно знаємо, що білоруси в більшості своїй не хочуть з нами воювати", - сказав Касьянов.

Він нагадав, що 8-9 з 10 білоруських військових категорично проти війни з Україною. Навіть якщо їх відправлять на фронт, це не означає, що вони братимуть участь у бойових діях.

"Тобто від того, як вони себе поведуть - або кинуть зброю і розбіжаться, або з цією зброєю перейдуть на нашу сторону і повернуть її в бік противника, або здадуться в полон. Білорусь, хоч це і авторитарна країна під керівництвом диктатора, який з'їхав з котушок, але на відміну від Росії, у них немає "великодержавного шовінізму", - пояснив Касьянов.

Військовослужбовець переконаний, що білоруси тягнуться ближче до Заходу, адже вони вважають себе "маленькою нацією, яка знаходиться в центрі Європи".

"У них дуже багато зв'язків (у тому числі – родинних) з Польщею, Литвою і навіть Україною. Ці зв'язки дуже сильні, а коли люди не відчувають себе частиною великої імперії і не хочуть бути поглиненими такою імперією, то у них немає і мотивації воювати", - додав Касьянов.

Маневри Білорусі в напрямку кордонів України

В розвідці Міноборони Великобританії, коментуючи раптову перевірку Мінськом бойової готовності своїх військ, заявили, що окупаційні війська Росії та Білорусі навряд чи готові зараз здійснити військове вторгнення на північ України.

"Білорусь зіграла ключову роль у забезпеченні наступу Росії на Київ 24 лютого 2022 року. Однак білоруські війська, які проводять навчання, і російські підрозділи навряд чи зараз складають силу, здатну здійснити новий успішний наступ на північ України", - вважають британські аналітики.

Представник Пентагону ПЕТ Райдер сказав, що США стежать за ситуацією, пов'язаною з пересуванням військової техніки Білорусі в напрямку кордону України. Але на даний момент не фіксується загрози ескалації війни або нового військового вторгнення з півночі.

Радник офісу президента Олексій Арестович вважає, що окупанти РФ маневри військ Білорусі використовують для відволікання України. На його думку, Москві потрібно, щоб Київ тримав сили на півночі кордону і не посилював свої бойові можливості на інших напрямках.

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