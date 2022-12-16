glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Це маленька радянська армія": Касьянов про можливе вторгнення Білорусі в Україну

16 грудня 2022, 19:25
Військовослужбовець акцентував на тому, що 9 з 10 білоруських військових виступають проти війни з Україною.
Юрій Касьянов, армія Білорусі
Армія Білорусі не зможе вторгнутися в Україну / Колаж фото УНІАН, Міноборони Білорусі

У білоруських військ мала чисельність і слабка підготовка, адже у них взагалі відсутній бойовий досвід. У зв'язку з цим Білорусь не зможе провести серйозні військові операції. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовослужбовець ЗСУ, блогер Юрій Касьянов.

"У них відсутні сучасні засоби зв'язку. Це - маленька радянська армія, яка застигла в кінці 90-х років. Так, у них з'явилася нова форма, якісь нові модифікації військової техніки в невеликих кількостях, але в іншому все дуже старе ... Фактично, ми можемо цю армію не враховувати, тому що прекрасно знаємо, що білоруси в більшості своїй не хочуть з нами воювати", - сказав Касьянов.

Він нагадав, що 8-9 з 10 білоруських військових категорично проти війни з Україною. Навіть якщо їх відправлять на фронт, це не означає, що вони братимуть участь у бойових діях.

"Тобто від того, як вони себе поведуть - або кинуть зброю і розбіжаться, або з цією зброєю перейдуть на нашу сторону і повернуть її в бік противника, або здадуться в полон. Білорусь, хоч це і авторитарна країна під керівництвом диктатора, який з'їхав з котушок, але на відміну від Росії, у них немає "великодержавного шовінізму", - пояснив Касьянов.

Військовослужбовець переконаний, що білоруси тягнуться ближче до Заходу, адже вони вважають себе "маленькою нацією, яка знаходиться в центрі Європи".

"У них дуже багато зв'язків (у тому числі – родинних) з Польщею, Литвою і навіть Україною. Ці зв'язки дуже сильні, а коли люди не відчувають себе частиною великої імперії і не хочуть бути поглиненими такою імперією, то у них немає і мотивації воювати", - додав Касьянов.

Маневри Білорусі в напрямку кордонів України

В розвідці Міноборони Великобританії, коментуючи раптову перевірку Мінськом бойової готовності своїх військ, заявили, що окупаційні війська Росії та Білорусі навряд чи готові зараз здійснити військове вторгнення на північ України.

"Білорусь зіграла ключову роль у забезпеченні наступу Росії на Київ 24 лютого 2022 року. Однак білоруські війська, які проводять навчання, і російські підрозділи навряд чи зараз складають силу, здатну здійснити новий успішний наступ на північ України", - вважають британські аналітики.

Представник Пентагону ПЕТ Райдер сказав, що США стежать за ситуацією, пов'язаною з пересуванням військової техніки Білорусі в напрямку кордону України. Але на даний момент не фіксується загрози ескалації війни або нового військового вторгнення з півночі.

Радник офісу президента Олексій Арестович вважає, що окупанти РФ маневри військ Білорусі використовують для відволікання України. На його думку, Москві потрібно, щоб Київ тримав сили на півночі кордону і не посилював свої бойові можливості на інших напрямках.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Юрій Касьянов вторгнення Білорусі в Україну
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:39

Третина киян вже мають тепло та воду, решті повернуть до ранку - Кличко

20:35

Запаси ракет в РФ не вичерпаються: генерал-лейтенант про те, чого не потрібно чекати припинення атакВідео

20:18

Прикмети на 17 грудня: які 3 речі потрібно зробити, щоб весь рік бути щасливимВідео

19:58

Російська ракета вбила молоде подружжя у Кривому Розі, їхня дитина – під заваламиВідео

19:25

"Це маленька радянська армія": Касьянов про можливе вторгнення Білорусі в УкраїнуВідео

Реклама
19:23

Апокаліпсис відкладається: чому Росія не зможе розбити всю енергосистему УкраїниПогляд

19:21

Віталій Портников. Путін продовжує лютуватиВідеоблоги

18:37

"Ракети добра": кремлівські поплічники вразили цинізмом щодо масованої атаки на УкраїнуВідео

18:19

США не бачать підготовки наступу РФ на Київ - Білий дімВідео

18:13

Росіяни шукають прийоми і способи, але виходить не дужеПогляд

17:34

"РФ може вдатися до повторних ударів": у Міноборони пояснили підлу стратегію росіянВідео

16:59

Ракетний обстріл України: на відновлення енергосистеми знадобитися більше часу - УкренергоВідео

16:45

Під час атаки на Україну кілька ворожих ракет впали на території РФ: росіяни звинуватили НЛОВідео

16:24

У Британії поставили "золотий" пам'ятник Путіну з головою-"пенісом"Відео

15:59

ЄС запроваджує 9 пакет жорстких санкцій проти РФ: що про нього відомоВідео

15:41

Путіну вже не вистачає грошей: у Держдепі розповіли, як санкції луплять по економіці РФВідео

15:34

Надзвичайна ситуація: Укренерго повідомило про системну аварію в енергосистемі УкраїниВідео

15:30

"Спробують поставити Київ і ЗСУ на коліна, перерізавши усі шляхи": Касьянов пояснив підступний план РФВідео

15:02

ФІФА відмовилася пустити Зеленського виступити з промовою про мир у фіналі ЧС-2022 з футболу - CNN

14:45

Ми збили 86% ракет РФ, окупанти зганьбилися масованою атакою – Арестович про результати роботи ППОВідео

Реклама
14:30

Що робити і як жити киянам в разі довгого блекауту: детальна інструкція від меріїВідео

14:11

Що означають ці обстріли наших цивільних об'єктівПогляд

14:06

"Сподіваюся, рак": пропагандист Соловйов сильно схуд і змарнів

13:44

"Ви там що, зовсім вже?": Данилко висміяв російських пропагандистів, що анонсує його концерти в РФВідео

13:42

Путін вигнав неугодних Хаматову і Раппопорт з опікунської ради Благодійного фонду

13:19

Масований ракетний удар РФ по Україні: Жданов пояснив логіку окупантівВідео

13:00

Гороскоп на завтра 17 грудня 2022: Козерогам - відпочинок, Дівам - апатія, а Тельцям - стреси

12:49

Седокова потрусила в'ялим оголеним тілом в Парижі

12:48

Пентагон прискорює підписання контрактів на постачання зброї ЗСУ - BloombergВідео

12:40

Ракета влучила у житловий будинок в Кривому Розі: в ОП розповіли про загиблих і постраждалихФото

12:28

Буде потрібно більше трьох тижнів на підготовку: Юрій Касьянов - про загрозу наступу РФ з Білорусі

11:49

Путіна публічно принизили, а він добиває себе пакетом "самовбивчих рішень" – ПіонтковськийВідео

11:42

Вороги випустили по Україні 60 ракет: у Повітряних силах озвучили деталі обстрілуВідео

11:12

Окупанти вдарили ракетою по лікарні в Куп’янську: в ОВА розповіли про наслідки

10:53

У Києві через ракетну атаку ворогів перебої з водою - КличкоВідео

10:10

Військовий експерт розповів, як повертатимуть уми жителів звільнених Криму і ДонбасуВідео

09:52

У Кривому Розі ракета влучила у житловий будинок: з-під завалів дістали дитину, пошуки людей тривають

09:19

Сім жіночих імен, чиї власниці нерозлучні з успіхомВідео

09:01

РФ вдарила ракетами по Україні: вибухи у Києві та низці областей, є "прильоти"Відео

08:53

Експерт пояснив, чому немає сенсу збивати іранські дрони-"мопеди" з ЗРК PatriotВідео

Реклама
08:43

"Максимальний несмак": Корольова показала постільне фотоВідео

08:33

Окупанти запустили по Україні 60 ракет – голова Миколаївської ОВАВідео

08:24

"Режим розповзається": у РФ спрогнозували терміни, коли Путін втратить владуВідео

08:24

Фатальний сюрприз для божевільного фюрераПогляд

08:19

Путін використовує два інструменти, щоб досягнути мети в Україні – ISWВідео

08:15

Свято Святого Миколая Чудотворця: історія і традиціїВідео

07:58

Потужний удар ЗСУ на півдні: ліквідовано та поранено понад 200 окупантівВідео

07:38

Росії ще в 2014 році подарували частину українських територій - СвітанВідео

07:27

Армія РФ не зможе взяти Київ у разі нового наступу – ISWВідео

07:22

Patriot для ЗСУ: у Пентагоні відповіли на істерику КремляВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини телеграмНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти