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"Це єдиний шлях": Столтенберг відповів, за якої умови і коли Україна стане членом НАТО

15 лютого 2023, 16:30
Він наголосив, що Україна стане членом Альянсу, але після війни, і для цього повинні бути дотримані певні умови.
'Це єдиний шлях': Столтенберг відповів, за якої умови і коли Україна стане членом НАТО
Столтенберг відповів, за якої умови Україна стане членом НАТО/ УНІАН

Генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Україна стане членом НАТО, але після завершення війни з Росією. За його словами, зараз потрібно переозброїти Україну і впровадити реформи.

Про це він сказав під час брифінгу в середу, 15 лютого. Столтенберг наголосив, що позиція НАТО щодо цього питання не змінилась.

"Ми не раз говорили, що Україна стане членом Альянсу, але зараз він (Альянс – ред.) зосереджений на тому, щоб гарантувати перемогу Української держави у війні. Бо єдиний шлях для її інтеграції й подальшого руху до тіснішого євроатлантичного співробітництва – забезпечити, щоб Україна взяла гору як суверенна держава", – заявив генсек НАТО.

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Столтенберг наголосив, що Альянс зараз зосереджений на тому, щоб забезпечити Україну необхідною для перемоги над РФ зброєю.

Також у НАТО працюють над тим, щоб забезпечити більш довгострокове партнерство. В Альянсі хочуть "допомогти Україні перейти з радянських доктрин і озброєнь на стандарти НАТО, покращити взаємосумісність, провести реформу безпеки й оборони". Столтенберг зазначив, що усі ці кроки ще більше наблизять Україну до Альянсу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 30 вересня 2022 року заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив свою думку щодо можливих термінів членства нашої країни в Європейському Союзі і НАТО. На думку Зеленського, наша країна може стати членом ЄС вже через два роки, а приєднатися до НАТО після перемоги у війні. За його словами, вступ до НАТО станеться перш, ніж західні лідери схвалять український "пакет з гарантій безпеки".

Раніше політичний і економічний експерт Тарас Загородній оцінив перспективи вступу України в Альянс і в ЄС. Він наголосив, що Україна тільки посилить НАТО, і в самому Північноатлантичному Альянсі це чудово розуміють.

Також раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловився щодо ймовірних домовленостей про надання Україні гарантій безпеки. Він не виключає, що після перемоги України у війні з РФ, союзники по Альянсу зможуть бути стороною домовленостей про надання Києву гарантій безпеки.

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НАТО Йенс Столтенберг Північноатлантичний альянс
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