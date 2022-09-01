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"Це буде фатальна помилка": у ЗСУ сказали, коли оголосять про звільнені території на півдні

1 вересня 2022, 15:44

Назви деокупованих населених пунктів не повідомляють одразу, адже тоді російські загарбники почнуть їх обстрілювати.

Херсон, Украинские военные, ВСУ
У ЗСУ сказали, коли оголосять про звільнені території на півдні/ Telegram Єрмак, "Суспільне"

Українські військові не можуть одразу розголошувати назви населених пунктів на півдні, які їм вдалося деокупувати під час контрнаступу, адже російські загарбники почнуть вести по них обстріли.

Тому розголошення такої інформації в першу чергу нашкодить мирному населенню. Про це розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу.

Вона зазначила, що у ЗСУ навмисно зараз не повідомляють назви цих населених пунктів, бо потім росіяни можуть вдарити по них з артилерії та авіації. Тому спішити з розголошенням таких даних зараз не можна.

Також Гуменюк пояснила, коли саме ЗСУ почнуть оголошувати інформацію про звільнені території. За її словами, це станеться, коли захисники України просунуться вперед і "зачистять" населені пункти.

"Тільки після того, як населені пункти будуть звільнені від ворога, зачищені від залишків окупантів, і наші війська просунуться настільки, щоб убезпечити мирних жителів, які там лишилися. Тільки після цього може бути проголошення вивільнення населених пунктів. Раніше – це просто дуже велика, а може бути і фатальна помилка", – додала вона.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

Нагадаємо, українські військові 29 серпня прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що в Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою.

Пізніше у ЗСУ закликали до тиші на інформаційному фронті щодо поширення інформації, яка стосується подій на півдні країни. Новинний ажіотаж може завадити контрнаступу ЗСУ, заявили у ЗСУ.

У британській розвідці підтвердили, що Україна вже досягнула певних успіхів під час наступу на російських окупантів на півдні. Так, ЗСУ вдалося відсунути лінію фронту у деяких районах на певну відстань.

Також стало відомо, що США провели з Україною "військові ігри" перед тим, як ЗСУ пішли у контрнаступ проти окупантів на півдні нашої держави. Такі "ігри" були покликані допомогти українським Збройним силам зрозуміти, як діяти за різних сценаріїв для досягнення успіху і скільки сил для цього потрібно.

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