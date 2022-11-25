"Є два чіткі правила": Генштаб офіційно звернувся до російських окупантів

Росіян навчають правильно здаватися в полон / ua.depositphotos.com, скрин

Російські військові останнім часом почали частіше здаватись у полон, розуміючи абсурдність війни проти України. У зв’язку з цим Генштаб опублікував пропагандистський ролик про те, як правильно і безпечно здаватися в полон ЗСУ.

"Бути військовополоненим для російських військових означає, що особовий склад ЗСУ займається фізичним контролем за ними. Якщо під прикриттям здачі в полон відкривається вогонь по українських військових, а саме відбувається симулювання капітуляції, це класифікується як віроломство та військовий злочин", - йдеться у зверненні.

Генштаб скаржиться, що росіяни геть не знають правил війни і не вміють здаватися у полон. Натомість, невиконання цих правил російськими військовослужбовцями викликає, у кращому випадку, здивування, а у гіршому летальні випадки. Разом з тим, у офіційному ролику Генштаб вітає зусилля росіян у спробах здаватися в полон, адже це дозволяє зберегти боєприпаси і час українських бійців.

Також військові повідомляють, що симуляція здачі в полон призводить до знищення симулянтів. Щоб здатися в полон Збройним силам України потрібно знати лише два чіткі правила.

"Треба чітко висловити своє бажання зробити це. Підняти руки і вигукнути фразу про здачу в полон. Не треба виявляти ворожих дій та не треба тримати в руках зброю", - заявили в командуванні ЗСУ.

Скандал з "розстріляними" полоненими росіянами

У середині листопада в мережі поширилися два відео з Макіївки Луганської області, де росіяни симулювали здачу в полон, після чого були вбиті. На першому відео видно, що українські військові ймовірно беруть у полон групу людей, одягнених у форму росіян. При цьому, бійці ЗСУ виглядають розслабленими і не ціляться в окупантів.

На відео видно, як група росіян виходить з будівлі з піднятими руками, і несподівано з-за рогу будинку з'явився російський військовий, який відкрив вогонь на ураження по бійцях ЗСУ.

Згодом на другому відео видно тіла щонайменше 11 російських військових. Відео викликало шквал обурення у соцмережах. Україна та Росія звинуватили одна одну, а ООН заявила, що цей епізод треба розслідувати.

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