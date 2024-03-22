ЄС виділить 9 млрд доларів до кінця березня: у Раді зробили заяву

До кінця березня Україна отримає близько 9 млрд доларів США допомоги від різних міжнародних партнерів, заявила нардеп Роксолана Підласа.

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Як каже нардепка Роксолана Підласа, Євросоюз уже виділив перші 4,5 млрд євро / колаж Главред, фото УНІАН

До кінця березня 2024 року Україна отримає близько 9 млрд доларів США допомоги від різних міжнародних партнерів. Про це сказала народна депутатка, голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, повідомляється на сайті парламенту.

Як каже нардепка, Євросоюз уже виділив перші 4,5 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility - як перше перехідне фінансування без виконання будь-яких умов для підтримки нашої макрофінансової стабільності та виконання зобов'язань перед українцями. І планується, що ці гроші підуть на всі невійськові витрати.

"У цьому кварталі, який фінансово був найважчим за весь час повномасштабного вторгнення, не було суттєвих затримок. Тож, коли у нас надходить уже наприкінці березня близько 9 млрд доларів допомоги від різних міжнародних партнерів, можна точно говорити, що ситуація буде стабільною", - заявила депутатка.

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Конфісковані активи РФ Група Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) на вимогу керівництва Великої Сімки робила мепінг активів. У вересні 2023 року вони написали, що вони нарахували $280 млрд конфіскованих активів. Однак були оцінки і в $370 млрд. Ці оцінки включали, як суверенні активи Центробанку РФ, так і знерухомлені гроші російських підприємств і олігархів, які перебувають під західними санкціями.

Передача Україні заморожених активів РФ

22 січня міністри закордонних справ Європейського Союзу ухвалили рішення про податок на заморожені російські активи, який збираються спрямовувати на фіндопомогу Україні через спеціальний фонд.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання доходів від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

Сполучені Штати Америки переведуть Естонії близько 500 тисяч доларів конфіскованих російських активів на користь України. Цей переказ стане першим переказом російських конфіскованих активів через третю країну для допомоги Україні. Про це повідомили в міністерствах юстиції США та Естонії.

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