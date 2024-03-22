УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ЄС виділить 9 млрд доларів до кінця березня: у Раді зробили заяву

Дмитро Відоменко
22 березня 2024, 14:39оновлено 22 березня, 15:29
До кінця березня Україна отримає близько 9 млрд доларів США допомоги від різних міжнародних партнерів, заявила нардеп Роксолана Підласа.
Підляшшя, Євро
Як каже нардепка Роксолана Підласа, Євросоюз уже виділив перші 4,5 млрд євро / колаж Главред, фото УНІАН

До кінця березня 2024 року Україна отримає близько 9 млрд доларів США допомоги від різних міжнародних партнерів. Про це сказала народна депутатка, голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, повідомляється на сайті парламенту.

Як каже нардепка, Євросоюз уже виділив перші 4,5 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility - як перше перехідне фінансування без виконання будь-яких умов для підтримки нашої макрофінансової стабільності та виконання зобов'язань перед українцями. І планується, що ці гроші підуть на всі невійськові витрати.

"У цьому кварталі, який фінансово був найважчим за весь час повномасштабного вторгнення, не було суттєвих затримок. Тож, коли у нас надходить уже наприкінці березня близько 9 млрд доларів допомоги від різних міжнародних партнерів, можна точно говорити, що ситуація буде стабільною", - заявила депутатка.

відео дня

Конфісковані активи РФ

Група Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) на вимогу керівництва Великої Сімки робила мепінг активів. У вересні 2023 року вони написали, що вони нарахували $280 млрд конфіскованих активів. Однак були оцінки і в $370 млрд. Ці оцінки включали, як суверенні активи Центробанку РФ, так і знерухомлені гроші російських підприємств і олігархів, які перебувають під західними санкціями.

Передача Україні заморожених активів РФ

22 січня міністри закордонних справ Європейського Союзу ухвалили рішення про податок на заморожені російські активи, який збираються спрямовувати на фіндопомогу Україні через спеціальний фонд.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання доходів від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

Сполучені Штати Америки переведуть Естонії близько 500 тисяч доларів конфіскованих російських активів на користь України. Цей переказ стане першим переказом російських конфіскованих активів через третю країну для допомоги Україні. Про це повідомили в міністерствах юстиції США та Естонії.

Інші матеріали:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Євросоюз Роксолана Підласа грошова допомога
Реклама

Головне за день

Весь час була на зв'язку: історія порятунку молодої дівчини з-під завалів у Хмельницьку

Весь час була на зв'язку: історія порятунку молодої дівчини з-під завалів у Хмельницьку

16:11 Україна
ЄС виділить 9 млрд доларів до кінця березня: у Раді зробили заяву

ЄС виділить 9 млрд доларів до кінця березня: у Раді зробили заяву

14:39 Україна
Окупанти стягують війська та техніку: у ЗСУ розкрили критичну ситуацію на фронті

Окупанти стягують війська та техніку: у ЗСУ розкрили критичну ситуацію на фронті

12:32 Україна
Всі головні новини

Популярне

Жодна порча їх не візьме: мольфар назвав найсильніші знаки зодіаку 95990

Жодна порча їх не візьме: мольфар назвав найсильніші знаки зодіаку

В інтимній обстановці : з'явилися деталі весілля зрадниці Ані Лорак 68211

"В інтимній обстановці": з'явилися деталі весілля зрадниці Ані Лорак

Країну накрила жорстка майже 7-бальна буря: вируватиме цілий тиждень 11032

Країну накрила жорстка майже 7-бальна буря: вируватиме цілий тиждень

Захід прийняв принципове рішення щодо війни в Україні: журналіст розкрив деталі 8936

Захід прийняв принципове рішення щодо війни в Україні: журналіст розкрив деталі

Останні новини

16:11

Весь час була на зв'язку: історія порятунку молодої дівчини з-під завалів у Хмельницьку

15:26

У Росії видали цинічне виправдання жорстоким ударам по Україні

15:08

Які фільми жахів засновані на реальних подіях: найстрашніші життєві хорориВідео

14:39

ЄС виділить 9 млрд доларів до кінця березня: у Раді зробили заяву

14:21

Як перевірити якість молока: про неймовірну хитрість знають лише одиниціВідео

Коли в Україні остаточно потепліє: Наталія Птуха про погодні аномалії та сюрприз на ВеликденьКоли в Україні остаточно потепліє: Наталія Птуха про погодні аномалії та сюрприз на Великдень
14:19

"Серйозна криза": відомий ведучий розповів про нервовий зрив Кейт Міддлтон

14:19

Що вигідно вирощувати на городі в Україні: як домогтися врожаюВідео

14:13

Тополя розкритикував Пугачову за її позиціюВідео

14:12

1+1 media та robota.ua анонсують масштабне партнерство новости компании

Реклама
13:59

Збирають військо у 100 тисяч солдатів: у ЗСУ попередили про великий наступ РФ

13:42

Анжеліка Варум зганьбилася на сцені: глядачі освистали артистку

13:42

У ДніпроГЕС влучили 8 ракет, пошкодження значні - Офіс генпрокурора

13:18

У розвідці Британії попередили про нові атаки РФ по Україні: назвали цілі та терміни

13:15

"Навіть тіла не знайдуть": Сотник спрогнозував, як помре ПутінВідео

12:45

"Пугачової більше немає": російський музикант Юрій Лоза попрощався з Примадонною

12:43

Притула відверто зізнався, як йому вдається виїжджати за кордон

12:32

Окупанти стягують війська та техніку: у ЗСУ розкрили критичну ситуацію на фронті

12:07

Які долари приймають із комісією і що робити з ним: пояснення Нацбанку

12:07

"Це була найбільша атака на енергосистему за час війни": в "Укренерго" описали наслідкиВідео

11:48

Віталій Козловський уперше показав вагітну дружину

Реклама
11:46

Аналітик пояснив, чи сильно удари дронами по НПЗ впливають на економіку РФ

11:46

Церковне свято 23 березня: що заборонено робити у день святого мученика Никона

11:03

"Зрозуміла, що мене рятують": Повалій видала чергову маячню на підтримку окупантів

10:57

РФ готує нові обстріли по Україні: у ЗСУ попередили, коли очікувати удару

10:54

Німеччина дасть 300 млн євро на снаряди для України - Bloomberg

10:50

"Піти на ризик": начальник Генштабу ЗС Франції не відкидає відправки військ в Україну

10:43

Китайський гороскоп на завтра 23 березня: Свиням - нервові зриви, Драконам - проблеми вдома

10:26

Від вибуху будинок злетів у повітря і впав на інший: деталі ракетного удару по Запоріжжю

10:20

По ДніпроГЕС було два прямих влучання: в Укргідроенерго сказали, чи зможе станція працюватиФото

10:00

Дочка Анастасії Заворотнюк кинула онкохвору матір напередодні її 53-річчя

10:00

Є загиблі та безвісти зниклі: у МВС озвучили наслідки ракетного удару 22 березня

09:58

Польща терміново підняла у небо авіацію через масовану атаку по Україні

09:36

Нововведення в мобілізації: кому не збираються давати відстрочку - коментар Ради

09:28

Гороскоп на завтра 23 березня: Тільцям - час інвестувати, Левам - візит до лікаря

09:25

Сили ППО знищили 92 повітряні цілі зі 151: збито 55 "Шахедів" і 37 ракет

09:03

Росіяни масово тікають із фронту і потрапляють до в'язниціПогляд

09:01

РФ вночі випустила 60 "шахедів" та 90 ракет різних типів: Зеленський назвав цілі

08:56

Через ракетну атаку РФ Запорізька АЕС на межі блекауту - Енергоатом

08:15

Знайти конверт і гребінець за 12 секунд зможуть лише генії: непроста загадка

08:13

Масований обстріл: по областях України вводять графіки відключень світла

Реклама
08:07

РФ вдарила ракетами по дамбі ДніпроГЕС: на станції спалахнула пожежа

07:25

Усередині були люди: ракета РФ вдарила в тролейбус, який їхав через дамбу - Андрющенко

07:25

Капучіно чи капучино, чіпси чи чипси: Авраменко назвав дуже поширені помилкиВідео

07:23

Наймасштабніша атака на енергетику: подробиці удару РФ по Україні

06:38

Санкції взагалі не повинні були призвести до розвалу РФПогляд

06:31

РФ завдала 12 ракетних ударів по Запоріжжю: атаковано об'єкт інфраструктури та будинки

05:44

РФ б'є ракетами по Україні, вибухи - у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі: що відомо

05:24

Чим підгодувати півонії навесні: квіти будуть рясними та пишними

05:00

Наснився поганий сон: що не можна робити, щоб він не збувся

04:34

Що чекає на Україну у разі заморозки війни: експерти дали невтішний прогноз

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Свята
Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти