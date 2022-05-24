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Якщо Захід надасть достатньо зброї, ЗСУ до липня перейдуть до контрнаступу - експерти

24 травня 2022, 10:23

Армія України проводить успішну роботу з відбиття просування ворога на Донбасі, вважає Олександр Мусієнко.

ВСУ
Армія України має намір зупинити просування військ РФ по всьому фронту - експерт / Генштаб ЗСУ

Збройні сили України можуть перейти в контрнаступ на захоплені військами РФ позиції орієнтовно до липня. Терміни залежать від того, чи з'являться на той час достатні обсяги зброї для проведення відповідного наступу. ЗСУ вже успішно працюють над тим, щоб пригальмувати або унеможливити просування російських військових підрозділів на Донбасі.

Як повідомляє РБК-Україна, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що сьогодні українська армія успішно гальмує просування російських військ на Донбасі, або робить наступ неможливим. Створюються передумови для контрнаступальної операції.

За його словами, надалі ЗСУ працюватимуть над тим, щоб зупинити просування окупантів по всіх фронтах, особливо на сході країни, і накопичувати потрібні обсяги озброєнь для подальшого переходу до контратакуючих дій. Окупанти, у свою чергу, переходитимуть до оборони.

"Наступна стадія - ми спробуємо зупинити просування росіян в усіх напрямках, особливо на сході, і будемо накопичувати критичну масу озброєнь для переходу в контратаку, а росіяни окопуватимуться і будуватимуть захисні рубежі", - пояснив ситуацію Мусієнко.

Також він підкреслив, що якщо Захід постачатиме Україні важкі озброєння в необхідному обсязі, то орієнтовно до липня з'являться умови для запуску операції з масштабного контрнаступу.

читайте такожВійськовий експерт пояснив, чому масштабний контрнаступ української армії під питаннямСхожі терміни українського наступу називають і експерти групи Conflict Intelligence Team.

Терміни контрнаступу ЗСУ залежатимуть від специфіки реалізації постачань озброєнь в рамках програми ленд-лізу. Якщо все піде за планом, то за декілька місяців Україна накопичить критичну масу зброї, необхідну для звільнення своєї землі.

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Контрнаступ армії України

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович раніше зробив прогноз, згідно з яким ЗСУ можуть піти в контрнаступ орієнтовно в середині літа, коли важка зброя від Заходу приїде в Україну в достатніх обсягах. Такі постачання очікуються не раніше липня.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що російські війська навряд чи зможуть наступати протягом наступного місяця, оскільки вони потребують поповнення резервів, чого не відбувається. Він припускає, що контрнаступ армії України можливий у середині-другій половині червня. Однак все залежатиме від ситуації з надходженням важких озброєнь із Заходу.

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів про те, що Україна готова буде перейти до контрнаступальної військової операції проти російських військ. Але для цього ЗСУ потрібні постачання важких озброєнь в терміновому порядку. Українська армія збирається звільнити південні і східні регіони країни.

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ЗСУ війська Росії Олександр Мусієнко новини Донбасу війна Росії та України
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