'Якщо Україна програє, ціна для світу буде високою': Кулеба назвав помилку Заходу

Ціна надання допомоги для України обійдеться Заходу дешевше від того, що доведеться витратити на виправлення безладу в світі у разі нашого програшу у війні.

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Кулеба назвав помилку Заходу/ колаж: Главред, фото: kongsberg.com, скрін YouTube

"Час спливає" для ухвалення Конгресом США нової угоди про фінансування для збільшення військової допомоги Україні. Продовження допомоги Україні потенційно може допомогти уникнути прямої конфронтації між НАТО і країною-агресоркою Росією. Якою б не була підтримка українців, у випадку програшу нашої держави світ заплатить набагато вищу ціну, ніж та допомога, яку нам надають зараз.

У той же час якщо в нас закінчиться зброя, ми будемо "воювати лопатами", адже на кону стоїть існування нашої нації. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю ABC News.

Він наголосив, що якщо Україні нададуть більше допомоги, то це потенційно може допомогти уникнути прямої конфронтації між НАТО і Росією, в яку будуть змушені втрутитися американські війська.

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"Якою б не була ціна підтримки України зараз, ціна виправлення безладу в світі, якщо Україна програє, буде набагато, набагато вищою… Якщо Захід не в змозі зупинити Росію в Україні, то кого ще він може зупинити в інших частинах світу? Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами, тому що на кону для України стоїть існування цієї нації", – зазначив Кулеба.

Очільник МЗС України виключив будь-які переговори з режимом російського диктатора Володимира Путіна, поки Україна не опиниться в набагато сильнішій позиції на полі бою.

Він додав, що російські окупанти "засвоїли уроки", і вони зараз стали "більш пристосованими до цієї війни". Але в той же час Кулеба передбачив "більше поразок" для РФ цього року.

"Світ має вірити не у фейки, а в Україну"

Також Кулеба наголосив, що усі спроби росіян якось дискредитувати виділення військової допомоги Україні виявлялися фейками.

"Кожна спроба Росії дезінформувати світ про передбачуваний витік або незаконний обіг американської зброї в інших частинах світу виявлялася фейком", – заявив глава МЗС.

Він зазначив, що вся військова допомога, яку отримує Україна, буде використана для того, щоб якнайшвидше покласти край цій війні перемогою України. Він наголосив, що світ повинен вірити не фейкам, а вірити в Україну.

Війна в Україні

Раніше Дмитро Кулеба пояснив, як уникнути прямої війни між НАТО й Росією. Ціна наведення порядку в світі в разі, якщо Україна програє, буде набагато вищою, впевнений глава МЗС.

Нагадаємо, військовий експерт розповів про збільшення армії РФ. Росіяни вже вийшли на максимальну кількість виробленої техніки і озброєнь, вважає військовий експерт Роман Світан.

Також Роман Світан пояснив удари ЗСУ артилерією по Росії. Україна може впоратися зі створенням "сірої зони" в Росії всього за кілька років, упевнений експерт.

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