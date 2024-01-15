'Буферна зона на 150 км': Світан пояснив удари ЗСУ артилерією по Росії

Україна може впоратися зі створенням "сірої зони" в Росії всього за кілька років, упевнений експерт.

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ЗСУ обмінюється артилерійськими ударами з россінами / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗСУ, скріншот: відео

Сценарій росіяни зі створення "сірої зони" передбачає підтягування артилерії зі свого боку зі спробою видавити наші війська або початок роботи по вже розгорнутих фортифікаційних спорудах ЗСУ на лінії кордону Росії і України в спробі їх знищити, розповів в інтерв'ю Главреду військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Він нагадав, що буферна / сіра зона прострілюється на робочому радіусі армійської артилерії, який становить близько 15 кілометрів.

Але в разі проговореного сценарію йдеться про "повномасштабні бойові дії". Світан впевнений, що ЗСУ "дадуть відповідь" - "і тут вже буде велике питання, хто і з якого боку буде будувати цю "буферну зону".

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"Ми теж підтягнемо свою артилерію і почнемо на глибину 15 кілометрів працювати по російській території. В такому випадку можна буде говорити про сіру зону шириною приблизно 15-25 кілометрів, в якій нікого не буде", - сказав Світан.

Однак "буферна зона" шириною 15 кілометрів нікому не забезпечить перевагу.

"Завдання України - створити "буферну зону" шириною близько 150 км на території Росії. Саме тому ми зараз і працюємо дальніми засобами ураження по російських С-300 на глибину понад 100 км. Нам потрібна велика зона, в якій не буде будь-яких військових об'єктів. І тоді ми зможемо убезпечити Харків і Харківську область від російських ударів", - додав експерт.

У майбутньому Україні потрібно буде створити "буферну зону" на 2 тисячі кілометрів - до Уралу, Астрахані і на південь у бік Каспію.

"Треба випалювати легальні військові цілі на російській території приблизно на таку глибину. Ось тоді ми зможемо убезпечити Україну. Думаю, за кілька років завдання буде виконане", - висловився Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російська армія намагається повернути втрачені позиції на півдні України, а саме в Херсонській та Запорізькій областях.

Що стосується РФ, то ворог намагається перехопити ініціативу напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Їхньою основною метою є встановлення повного контролю над промисловим регіоном Донбасу.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що "в Україні може початися гаряча фаза війни". Для цього Заходу варто почати готуватися вже зараз, потрібно ухвалити важливі стратегічні рішення.

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