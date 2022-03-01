Більше зброї та санкцій: США допоможуть Україні у відбитті агресії РФ

Ентоні Блінкен і Дмитро Кулеба / Фото twitter.com/DmytroKuleba/status

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Сторони погодили подальші кроки щодо відбиття російської агресії щодо України, написав глава МЗС України в Twitter.

"У нашій розмові держсекретар Ентоні Блінкен запевнив у незмінній підтримці України з боку США. Я підкреслив: Україна хоче миру, але поки ми під нападом РФ, треба більше санкцій і зброї. Держсекретар підтвердив: буде більше і першого, і другого. Ми узгодили подальші кроки", - написав Кулеба.

Нагадаємо, Євросоюз 28 лютого ввів санкції щодо прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, а також проти російського підприємця Алішера Усманова, власників консорціуму "Альфа-Груп" Михайла Фрідмана і Петра Авена.

Всього санкції ввели відносно 26 росіян.