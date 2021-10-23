В Україні ще дві області потрапили у "червону" зону карантину

У "червоній" зоні зараз 6 областей / УНІАН

З 26 жовтня Миколаївська та Рівненська області переходять у "червону" зону карантину. Таке рішення прийняла Держкомісія з ТЕБ і НС, повідомив міністр Кабміну Олег Немчинов.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 26 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Миколаївської та Рівненської областей, та застосувати на території Сумської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - повідомив Немчинов у своєму Telegram-каналі.

У "червоній" зоні зараз 6 областей

Станом на зараз, у "червоній" зоні Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Сумська та Дніпропетровська області. У цих регіонах введені максимальні обмеження. Так, заборонена робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, ТРЦ, ринків.

читайте також"Народні методи не допомагають": лікар назвала симптом COVID-19, з яким потрібно бігти в лікарнюВарто нагадати, що станом на ранок суботи, 23 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 23 229 жителів країни. У тому числі захворіли 1777 дітей і 438 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 5 362 людини; летальних випадків - 483; одужали - 8 330 осіб.