Енергетичний удар РФ: Москва припиняє постачання антрациту в Україну

В Україну припиняється поставка антрациту з РФ / Reuters

З 1 листопада 2021 року Російська Федерація зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну.

Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус у Telegram, ситуація схожа на події 2014 року.

"З 1 листопада Російська Федерація зупиняє постачання енергетичного вугілля в Україну. Йдеться про вугілля марки А (антрацит) і П (пісний)", – написав Герус у своєму Телеграм-каналі.

Він зазначив, що вугілля таких марок завозили компанії ДТЕК, Донбасенерго, а також Технова, яка об'єднує Дарницьку, Сумську та Чернігівську ТЕЦ.

При цьому посилаючись на учасників ринку, Герус вказав, що заборона поширюється саме на вугілля, що використовується для потреб енергетики, і не стосується коксівного.

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"Такі дії РФ схожі на її дії восени 2014 року", – додав глава енергокомітету Ради.

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Ситуація з вугіллям в Україні: що відомо

Раніше в Міненерго заявили про те, що в Україні спостерігається гостра нестача вугілля.

Така ситуація склалася через те, що запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ за минулий тиждень знизилися на 5,9%.

Тим часом, згідно з планом, на складах має бути вугілля в Чи не в 4 рази більше, тобто, на 2,896 млн тонн.

Якщо ситуація не зміниться, то наявного вугілля для роботи тепловиків вистачить тільки на один-два тижні.