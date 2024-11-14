Путін "розвалив" ЄС: спротиву щодо замороження війни в Україні не буде - Жданов

Що сказав Жданов:
- Мирна угода Путіна і Трампа не влаштує ЄС
- ЄС не зможе протидіяти домовленостям
- Путін може "розвалити" і Альянс НАТО
Із перемогою на виборах у США Дональда Трампа активно обговорюється питання миру в Україні. Зокрема, йде мова про те, що новообраний президент США може укласти так звану угоду про мир з кремлівським диктатором Путіним, яка, скоріше, передбачатиме замороження війни, а не її справедливе закінчення.
Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду розповів, що у Європі таке рішення можуть не сприйняти як задовільне, однак через внутрішні проблеми кожної з країн ЄС, найімовірніше, членів Європейського Союзу "питати дозволу" не будуть.
"Європа розвалилася. Залізний принцип "поділяй та володарюй" у Європі спрацював за повною програмою. Тому й виходить, що сьогодні Орбан є найголовнішим політиком Європи. Разом із Фіцо", - наголосив він.
Експерт пояснив, що, наприклад, канцлер Німеччини Олаф Шольц вибитий із колії через політичну кризу у країні, а президент Франції Макрон має чимало внутрішніх проблем, через які знизив свою активність у Європі.
У Польщі президент Дуда також у першу чергу сподівається вирішити проблему із загрозою зі сторони країни-агресора Росії. Жданов припускає, що він сподівається на обіцянку Путіна не повертати Польщу до соціалістичного табору в обмін на Україну.
"Європа – не політичний гравець. Була надія, що Східна Європа об'єднається. Ми могли б поєднатися з країнами Балтії, Фінляндією, Швецією, Норвегією, Британією, Данією, Нідерландами та Бельгією. З цими країнами Україні потрібно створювати якийсь політичний, а згодом і військовий союз", - зазначив полковник запасу.
Немає надій, на його думку, і на НАТО, адже Путін здатен розвалити альянс за 24 години, вдаривши ракетою по території будь-якої з країн-членів. Тоді, найімовірніше, усі країни НАТО пересваряться лише на етапі консультацій через порушення 4-ї статті Статуту альянсу.
Плани Трампа щодо встановлення миру в Україні
Нагадаємо, що у Міністерстві оборони США нещодавно утрималися від коментарів щодо можливих намірів новообраного президента Дональда Трампа створити буферну зону в Україні. У відомстві лише наголосили, що Сполучені Штати націлені на продовження підтримки України в її захисті від російської агресії.
Напередодні конгресмен-республіканець від штату Флорида Майк Волц зізнався, що майбутній президент США Дональд Трамп хоче привести Україну та Росію до переговорів.
Раніше Главред писав, що у ЗМІ з'явилася інформація, нібито Дональд Трамп незабаром призначить спеціального представника щодо України. Він відповідатиме за переговори про припинення війни РФ проти України.
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Хто такий Олег Жданов
Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.
З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.
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