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Путін "розвалив" ЄС: спротиву щодо замороження війни в Україні не буде - Жданов

Анна Косик
14 листопада 2024, 14:47
215
В України є шанс на міцний політичний союз хіба що з лідерами Східної Європи.
Флаги Украины и России, Трамп, заседание ЕС
Сильний союз Україна може створити з країнами Східної Європи / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот, facebook.com/DonaldTrump

Що сказав Жданов:

  • Мирна угода Путіна і Трампа не влаштує ЄС
  • ЄС не зможе протидіяти домовленостям
  • Путін може "розвалити" і Альянс НАТО

Із перемогою на виборах у США Дональда Трампа активно обговорюється питання миру в Україні. Зокрема, йде мова про те, що новообраний президент США може укласти так звану угоду про мир з кремлівським диктатором Путіним, яка, скоріше, передбачатиме замороження війни, а не її справедливе закінчення.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду розповів, що у Європі таке рішення можуть не сприйняти як задовільне, однак через внутрішні проблеми кожної з країн ЄС, найімовірніше, членів Європейського Союзу "питати дозволу" не будуть.

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"Європа розвалилася. Залізний принцип "поділяй та володарюй" у Європі спрацював за повною програмою. Тому й виходить, що сьогодні Орбан є найголовнішим політиком Європи. Разом із Фіцо", - наголосив він.

Експерт пояснив, що, наприклад, канцлер Німеччини Олаф Шольц вибитий із колії через політичну кризу у країні, а президент Франції Макрон має чимало внутрішніх проблем, через які знизив свою активність у Європі.

У Польщі президент Дуда також у першу чергу сподівається вирішити проблему із загрозою зі сторони країни-агресора Росії. Жданов припускає, що він сподівається на обіцянку Путіна не повертати Польщу до соціалістичного табору в обмін на Україну.

"Європа – не політичний гравець. Була надія, що Східна Європа об'єднається. Ми могли б поєднатися з країнами Балтії, Фінляндією, Швецією, Норвегією, Британією, Данією, Нідерландами та Бельгією. З цими країнами Україні потрібно створювати якийсь політичний, а згодом і військовий союз", - зазначив полковник запасу.

Немає надій, на його думку, і на НАТО, адже Путін здатен розвалити альянс за 24 години, вдаривши ракетою по території будь-якої з країн-членів. Тоді, найімовірніше, усі країни НАТО пересваряться лише на етапі консультацій через порушення 4-ї статті Статуту альянсу.

вступление в НАТО инфографика
Вступ до НАТО / Інфографіка: Главред

Плани Трампа щодо встановлення миру в Україні

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони США нещодавно утрималися від коментарів щодо можливих намірів новообраного президента Дональда Трампа створити буферну зону в Україні. У відомстві лише наголосили, що Сполучені Штати націлені на продовження підтримки України в її захисті від російської агресії.

Напередодні конгресмен-республіканець від штату Флорида Майк Волц зізнався, що майбутній президент США Дональд Трамп хоче привести Україну та Росію до переговорів.

Раніше Главред писав, що у ЗМІ з'явилася інформація, нібито Дональд Трамп незабаром призначить спеціального представника щодо України. Він відповідатиме за переговори про припинення війни РФ проти України.

Читайте також про можливі варіанти закінчення війни:

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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