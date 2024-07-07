Електрики може не бути: українцям загрожує зима без опалення і водопостачання

Через значний дефіцит у системі і необхідність ремонтних робіт на багатьох об'єктах, взимку Україна може опинитися в критичній ситуації з електроенергією.

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Взимку в Україні може бути недостатньо потужності для опалення і водопостачання / Колаж: Главред, фото: flickr

Ситуація в енергосистемі України складна. Якщо зараз відключення світла відбуваються у декілька раундів, то взимку потужностей країни може бути замало навіть для опалення і водопостачання споживачів.

Як йдеться у статті Kyiv Post, Україна втратила більше половини своїх потужностей внаслідок атак країни-агресора Росії на енергетичну інфраструктуру та окупацію, що створює серйозні виклики для національного енергетичного забезпечення.

Видання наводить слова президента Володимира Зеленського на конференції з відновлення України в Берліні в червні 2024 року. Він заявив, що пік споживання електроенергії в Україні взимку становив 18 ГВт. Генеральний директор "Укренерго", оператора електропередач України, сказав на місцевому заході, що влітку зазвичай споживається на 40-45 відсотків менше електроенергії, ніж взимку.

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Враховуючи поточні відключення електроенергії – і якщо обидві цифри вважаються точними – це означало б, що Україна, швидше за все, не здатна виробляти 10 ГВт електроенергії на даний момент, незважаючи на максимальний щоденний імпорт 1,7 ГВт з Європи. максимальний щоденний імпорт 1,7 ГВт з Європи.

Однак у відповідь на запит Kyiv Post гендиректор "Укренерго" відмовився надати цифри щодо необхідної електроенергії минулої зими та того, що можна очікувати наступної зими, назвавши це конфіденційною інформацією.

Пошкодження системи електропередачі та електропідстанцій України також вплинули на здатність країни передавати та розподіляти електроенергію. Погіршує ситуацію те, що численні ядерні реактори проходять плановий ремонт. Тому, якщо станеться найгірше, майбутньої зими може не вистачити електроенергії для забезпечення тепло- та водопостачання.

Що таке Kyiv Post? KyivPost — найстаріша українська англомовна щотижнева газета. Американець Джед Санден заснував її 18 жовтня 1995 у Києві, а пізніше створив KP Media для своїх холдингів. Газета, яка вийшла в Інтернеті у 2002 році, спрямована на українських та іноземних читачів, які цікавляться загальним питаннями у політичному, діловому та розважальному сферах, пише Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - що відомо

Нагадаємо, у кожній області України буде один день, коли світло взагалі не вимикатимуть. Це пов'язане з тим, що енергетики вимірюватимуть фактичне споживання в кожній області, після чого будуть можливо змінені графіки. Проводити це вимірювання будуть у період з 9 по 24 липня.

В Україні на днях скоротять графіки відключення світла. Трапиться це через те, що Україна імпортуватиме великий обсяг електроенергії із Польщі.

Раніше повідомлялося, що графіки відключень світла помʼякшать ще у липні, адже очікується низка позитивних кроків - вихід з ремонту частини генеруючого обладнання і зниження температури повітря.

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