Цілий день зі світлом: названі дати, коли в областях взагалі не буде обмежень

Укренерго планує провести вимірювання фактичного споживання електроенергії в кожній області. Це буде відбуватися у період з 9 по 24 липня.

https://glavred.net/ukraine/celyy-den-so-svetom-nazvany-daty-kogda-v-oblastyah-voobshche-ne-budet-ogranicheniy-10578503.html Посилання скопійоване

У кожній області проведуть день зі світлом / Колаж: Главред, фото: pixabay

У кожній області України буде один день, коли світло взагалі не вимикатимуть. Укренерго оголосило дати.

Це пов'язане з тим, що енергетики вимірюватимуть фактичне споживання в кожній області, після чого будуть можливо змінені графіки. Проводити це вимірювання будуть у період з 9 по 24 липня.

Коли в областях не будуть вимикати світло:

9 липня: Дніпропетровська область;

10 липня: м. Київ;

11 липня: Київська, Хмельницька області;

12 липня: Донецька, Чернігівська, Одеська області;

16 липня: Запорізька, Вінницька, Рівненська області;

18 липня: Волинська, Львівська; Чернівецька області;

19 липня: Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області;

23 липня: Черкаська, Харківська, Миколаївська області;

24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області.

Коли в областях взагалі не будуть вимикати світло / фото: Укренерго

"Аналіз цих даних дозволить надалі забезпечити більш рівномірний та коректний розподіл наявної в системі потужності між регіонами. Крім того, ми зможемо отримати більш точні дані про те, як розвивати енергосистему, підвищуючи її стійкість до російських атак. Тобто, це дасть змогу більш точно визначити, де потрібно реалізувати проєкти з децентралізованої генерації в першу чергу і прорахувати оптимальні рішення для кожного регіону", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Зазначається, що у випадку ворожих ударів по інфраструктурі, ці графіки можуть бути дещо змінені, а день без вимкнення світла перенесений до стабілізації ситуації.

Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла та ситуація з енергетикою в Україні

Нагадаємо, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що ситуація з електропостачанням в Україні покращиться в серпні завдяки плановим ремонтам енергоблоків атомних електростанцій та зміні погодних умов.

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко прогнозує, що відключення світла взимку за базовим сценарієм триватимуть 12 годин на добу.

Голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький зазначив, що у деяких регіонах України планують скасувати відключення електропостачання. Це стосується територій, які перебувають біля лінії фронту.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред