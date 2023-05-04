Експерт спрогнозував, чи можлива довга облога Криму українською армією

Облога ЗСУ півострова Крим, вважає експерт Олександр Мусієнко, в силу об'єктивних причин не може бути блискавичною.

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Керченський міст та Олександр Мусієнко / Колаж фото УНІАН та kerch_most_ru

Атаками по Кримському мосту ЗСУ можуть поставити російських окупантів у досить скрутне становище. Про це в інтерв'ю Главреду сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Частково це той план Ходжеса (колишнього головкому сил НАТО в Європі – Главред), який він показував і говорив, що треба підійти до Криму, завдавати удари по військових об'єктах окупантів у Криму плюс перебити міст для того, щоб у них не було нормальної логістики. Звичайно, це має сенс і так потрібно діяти, коли ми туди підійдемо. І мета, яка при цьому ставиться – ультиматум, при якому Росія виводила б свої війська з території України, тому що інакше вони будуть знищені в боях. Думаю, з цією метою це і потрібно робити", − сказав він.

Облога Криму, вважає Мусієнко, в силу об'єктивних причин не може бути блискавичною.

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"Що стосується військової складової таких дій, то облогу Криму можна і потрібно робити. Але треба враховувати, що це може зайняти кілька місяців. Не забувайте, що Росія має можливості підвозити ресурси в Крим морським шляхом, з порту Новоросійськ та інших. Тобто вони ще матимуть можливість щось транспортувати кораблями. Звичайно, це не ті можливості, які можна завезти через міст, але підвезти якусь зброю, продовольство або інші засоби для підтримки свого контингенту принаймні в Севастополі і створити з нього пропагандистський міф про "велику фортецю" вони зможуть. І це може зайняти деякий час, тому що вони будуть там триматися. Але за умови, що ми розвинемо нашу складову і по надводних дронах, і по інших засобах ураження і будемо діставати до Севастополя, ми будемо прискорювати цей процес", − сказав він.

Мусієнко стверджує, що якщо ЗСУ візьме півострів в облогу, то вона може затягнутися від декількох місяців до року.

"І тоді це призведе або до того, що Росія погодиться на ультиматум, який їм буде поставлений, тобто в першу чергу вивести всі війська з материкової частини України, а також виведення військ з території Криму. Або ж їх дійсно доведеться вибивати їх звідти військовим шляхом, що навіть за умови руйнування Кримського моста буде непростим завданням, тому що за Севастополь РФ буде битися і навряд чи так просто здасться. Ще один можливий сценарій − якщо ми будемо тримати їх у блокаді, і вони будуть тривалий час триматися, то це може розтягнутися на кілька місяців, рік, а може навіть і більше", - підсумував він.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко-блогер і експерт. Є головою недержавної організації"Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Дивіться інтерв'ю Олександра Мусієнка Главреду:

Повернення Криму в Україну

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що як тільки армія України підійде до адміністративного кордону з Кримським півостровом, російські окупанти будуть тікати.

За його словами, люди вийдуть на вулиці і допомагатимуть ЗСУ вигнати фейкову "кримську владу".

У Головному управлінні розвідки Міноборони України сказали, що країну-окупанта Росію потрібно відрізати від Криму, щоб півострів не використовувався у військових цілях, а окупанти здійснили новий "жест доброї волі". Російські громадяни повинні якомога швидше покинути Кримський півострів.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Україна здатна звільнити Крим без бою. За його словами, як тільки будуть перекриті всі шляхи постачання, окупанти РФ самі переконаються в тому, що їм потрібно покинути півострів.

Війна Росії проти України: