Експерт оцінив, чи багато залишилося військових "лякалок" у Путіна

Як каже Вадим Денисенко, російському диктатору Володимиру Путіну більше нічого пред'явити лякає світу - крім як залишки стратегічних військ

https://glavred.net/ukraine/ekspert-ocenil-mnogo-li-ostalos-voennyh-pugalok-u-putina-10469293.html Посилання скопійоване

Володимир Путін і Вадим Денисенко / колаж Главред, фото УНІАН і Facebook

Упор на свої стратегічні стратегічні війська російський диктатор Володимир Путін зробив, оскільки вибір "лякалок" для всього світу у нього невеликий. Про це в інтерв'ю Главреду заявив виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.

"Безумовно, Путін цим [стратегічними військами - Главред] лякає, бо це єдина його більш-менш сильна сторона, яка у нього ще залишилася. Всі розуміють, що єдине, чим він теоретично ще може лякати світ – це ядерна зброя. Але з іншого боку, йому вже більше нічого показати. До речі, ядерної зброї він теж особливо не показав – були "Ярс", "Іскандери", але якщо подивитися по тим, хто йшов на параді, то це просто смішно – залізничні війська і генерал "козацьких військ". Звичайно, Росія і далі буде лякати світ ядерною зброєю, тут нема чому дивуватися, тому що тут все те, що ми бачили і чули протягом минулого року", − сказав він.

Парад 9 травня на Червоній площі

9 травня на Красній площі в Москві пройшов парад до Дня Перемоги, участь в якому взяв російський диктатор Володимир Путін. До глави Кремля приєдналися лише чотири іноземних лідера - президенти Киргизстану, Казахстану, Вірменії та Таджикистану.

відео дня

Путін виступив зі своєю звичною пропагандистською програмою. Як завжди російський диктатор звинуватив у всіх бідах Україну, західний світ і розмріявся про "перемоги" російських окупантів.

Цього року парад на 9 травня в Москві був досить скромним - в ньому не брала участь авіація, а серед іншої техніки був помічений лише один танк, який до того ж виявився музейним експонатом. Танк Т-34, що проїхав по Червоній площі, був виготовлений в 1940-х роках в Україні. Т-34 були розроблені конструкторським бюро танкового відділу Харківського заводу і випускалися в Харкові протягом 1940-1958 років.

Міноборони України пізніше опублікувало саркастичний ролик, присвячений танку Т-34, який брав участь у параді.

"У цей" День Перемоги " в Росії по Червоній площі проїхав рівно один танк. Т-34, вперше вироблений в 1940 році. Самому самотньому маленькому танку в світі бажаємо удачі", - заявили українські офіцери.

Дивіться відео про те, як на парад 9 травня в Москві Кремль міг привезти замість Путіна двійника:

Інші новини: