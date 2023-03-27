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Експерт назвав мету "тріскотні" РФ щодо "брудної бомби" з урановим сердечником для ЗСУ

27 березня 2023, 02:05
РФ буде прагнути дискредитувати союзників України, впевнений Михайло Гончар.
Михайло Гончар
Михайло Гончар / УНІАН

Заяви країни-агресора РФ про те, що снаряди з сердечниками зі збідненого урану є "брудною бомбою" – це "політична тріскотня", заявив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар.

"Це не хімічна, не ядерна зброя", - пояснив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт уточнив, що радіоактивність збідненого урану нижче, ніж у природного, і його, використовують в якості міцного матеріалу.

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"Одну з пластин багатошарової броні американських танків Abrams виробляють саме зі збідненого урану, тому що він міцний і цей уран, фактично, додатково захищає екіпаж. І випадків, коли б щось траплялося з екіпажем цих танків через уран, не зафіксовано. Тому так чи інакше якісь нісенітниці росіяни розповідатимуть у притаманному їм стилі, але я не думаю, що це матиме якийсь вплив", - зазначив він.

При цьому він вважає, що РФ буде прагнути дискредитувати союзників України як в очах власного населення, так і з метою налякати європейців.

"Коли мова йде про постачання техніки (в даному випадку – британських Challenger 2), то поставляється і необхідний боєкомплект для того, щоб ця техніка потім була максимально ефективно використана. У цьому боєкомплекті серед інших снарядів застосовуються і бронебійні з сердечником зі збідненого урану. Тому британці не побачили в цьому нічого такого, що виходить за межі поставок звичайного озброєння", — додав Гончар.

Поставки снарядів зі збідненим ураном

Раніше Міноборони Великобританії заявило, що президент РФ Володимир Путін поширює завідомо неправдиву інформацію про постачання Україні снарядів зі збідненим ураном.

21 березня військове відомство анонсувало, що разом з бойовими танками Challenger-2 відправить в Україну бронебійні снаряди, що містять збіднений уран.

Того ж дня російський диктатор Володимир Путін в ході переговорів з Сі Цзіньпіном в Кремлі прокоментував цю заяву, сказавши, що"колективний Захід починає вже застосовувати зброю з ядерним компонентом".

На це представник Міноборони Великобританії відповів: "Британська армія використовує збіднений уран у своїх бронебійних снарядах протягом десятиліть. Це стандартний компонент, який не має нічого спільного з ядерною зброєю чи потенціалом. Росія знає про це, але навмисно намагається дезінформувати".

Читайте більше:

Михайло Гончар війна Росії та України
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