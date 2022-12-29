Ігнат попередив, що у новому році ракетні удари можуть бути набагато потужнішими, ніж 29 грудня

Речник Повітряних сил ЗСУ підкреслив, що наступні удари можуть бути набагато потужнішими, адже у загарбників є багато ракетоносіїв.

У новому році ракетні удари можуть бути набагато потужнішими / Міноборони РФ, скріншот з відео

У новому році російські окупаційні війська можуть завдати більш масований удар, ніж був сьогодні, 29 грудня. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Як зазначив Ігнат, противник ретельно готувався до сьогоднішнього удару, накопичуючи ракети. Саме тому ворожа атака була такою масованою.

"Сьогодні збито 54 крилаті ракети з 69-ти. З тих ракет є такі, що не є досяжними для нашої ППО. З ракет "Калібр", Х-101, Х-555 збито доволі непоганий відсоток. Можна відзначити сьогодні вчергове успішну роботу ППО", - повідомив він.

За його словами, через вибухи на своїх аеродромах росіяни перебазували стратегічну авіацію на інші летовища, які можуть її приймати та обслуговувати. Речник підкреслив, що це створило певні незручності загарбникам, але особливо не вплине на застосування літаків. Проте збільшить час їхнього підльоту, що дозволить українським військовим раніше реагувати на їхній вихід на бойовий курс.

Ігнат наголосив, що наступні удари можуть бути набагато потужнішими, адже у загарбників є багато ракетоносіїв. Проте наразі постає питання, скільки крилатих ракет вони будуть готові випустити під час наступної атаки.

"Щодо кількості ракетних ударів, то вони можуть бути потужнішими, ніж сьогодні. Питання в тому, скільки крилатих ракет вони готові витратити, адже носіїв у них все ще достатньо", - наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

Ракетний удар по Україні

Вранці 29 грудня Росія масовано атакувала Україну ракетами. У багатьох містах сталися сильні вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли в Харкові, Одесі, Львові. У багатьох містах спрацювала протиповітряна оборона.

У Києві уламками збитих ракет були пошкоджені два приватних будинки в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство у Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі. Є постраждалі.

Як зазначив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович, російські загарбники на кожну масовану ракетну атаку по Україні витрачають приблизно по 300-400 мільйонів доларів. Проте суттєвих переваг для себе вони все одно не можуть досягнути таким чином.

Не стала виключенням і сьогоднішня атака – окупанти просто "викинули гроші на вітер". За словами Арестовича, під час сьогоднішньої атаки РФ витратила четверту частину всього запасу ракет, що залишався у неї.

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