glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Ігнат попередив, що у новому році ракетні удари можуть бути набагато потужнішими, ніж 29 грудня

29 грудня 2022, 17:38
Речник Повітряних сил ЗСУ підкреслив, що наступні удари можуть бути набагато потужнішими, адже у загарбників є багато ракетоносіїв.
Ігнат попередив, що у новому році ракетні удари можуть бути набагато потужнішими, ніж 29 грудня
У новому році ракетні удари можуть бути набагато потужнішими / Міноборони РФ, скріншот з відео

У новому році російські окупаційні війська можуть завдати більш масований удар, ніж був сьогодні, 29 грудня. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Як зазначив Ігнат, противник ретельно готувався до сьогоднішнього удару, накопичуючи ракети. Саме тому ворожа атака була такою масованою.

"Сьогодні збито 54 крилаті ракети з 69-ти. З тих ракет є такі, що не є досяжними для нашої ППО. З ракет "Калібр", Х-101, Х-555 збито доволі непоганий відсоток. Можна відзначити сьогодні вчергове успішну роботу ППО", - повідомив він.

За його словами, через вибухи на своїх аеродромах росіяни перебазували стратегічну авіацію на інші летовища, які можуть її приймати та обслуговувати. Речник підкреслив, що це створило певні незручності загарбникам, але особливо не вплине на застосування літаків. Проте збільшить час їхнього підльоту, що дозволить українським військовим раніше реагувати на їхній вихід на бойовий курс.

Ігнат наголосив, що наступні удари можуть бути набагато потужнішими, адже у загарбників є багато ракетоносіїв. Проте наразі постає питання, скільки крилатих ракет вони будуть готові випустити під час наступної атаки.

"Щодо кількості ракетних ударів, то вони можуть бути потужнішими, ніж сьогодні. Питання в тому, скільки крилатих ракет вони готові витратити, адже носіїв у них все ще достатньо", - наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

Ракетний удар по Україні

Вранці 29 грудня Росія масовано атакувала Україну ракетами. У багатьох містах сталися сильні вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли в Харкові, Одесі, Львові. У багатьох містах спрацювала протиповітряна оборона.

У Києві уламками збитих ракет були пошкоджені два приватних будинки в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство у Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі. Є постраждалі.

Як зазначив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович, російські загарбники на кожну масовану ракетну атаку по Україні витрачають приблизно по 300-400 мільйонів доларів. Проте суттєвих переваг для себе вони все одно не можуть досягнути таким чином.

Не стала виключенням і сьогоднішня атака – окупанти просто "викинули гроші на вітер". За словами Арестовича, під час сьогоднішньої атаки РФ витратила четверту частину всього запасу ракет, що залишався у неї.

Більше новин про ракетний терор РФ:

війна в Україні війна Росії та України ракетний удар
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:05

"Виконувала дуже складні бойові завдання": на війні загинула молода захисниця з позивним "Аїда"

18:59

Alyosha з шокуючою відвертістю розповіла про напади ґвалтівників: "Я була ще зовсім дитиною"Відео

18:49

Зеленський просив танки і літаки, але США відмовили - PoliticoВідео

18:24

Коли закінчиться війна, санкції проти РФ і гарантії для України: важливе з інтерв'ю Андрія ЄрмакаВідео

18:16

Що ж ти, фраєр, здав назад: дружина засудженого наркодилера помирилася з ним і носить йому передачки з яйцями

Реклама
17:57

"Контроль 24/7": учасниця поскаржилася на "Холостяка"

17:41

"Україна в будь-який час готова припинити війну": у Зеленського назвали важливу умовуВідео

17:38

Ігнат попередив, що у новому році ракетні удари можуть бути набагато потужнішими, ніж 29 грудняВідео

17:37

Полякова показала, як в туалеті принизили Кіркорова і Корольову

17:27

"Це був передостанній обстріл": експерт здивував прогнозом про нові ракетні удариВідео

16:52

Favbet Foundation передав розвідникам рації, прилади нічного бачення, квадрокоптери

16:47

Гроші потрібні ЗСУ: в Україні відверто розповіли, якими будуть соціальні виплати у 2023 роціВідео

16:43

Melovin потрапив у серйозну ДТП: "З другим народженням мене"

16:36

"Стовідсотковий збіг": візит Зеленського до США був дуже успішним - подробиці від ЄрмакаВідео

16:30

У яку воду потрібно класти м'ясо для холодця чи супу: хитрість, яка зробить смак страв феєричнимВідео

16:08

У РФ закінчуються ракети: Буданов пояснив, коли потужність атак суттєво зменшитьсяВідео

16:07

"Ми так до Варшави не дійдемо": російські пропагандисти пересобачились через бардак у війніВідео

15:32

"Це не питання тижнів": у Зеленського відповіли, скільки потрібно часу для відновлення після атакиВідео

15:32

Новорічний макіяж 2023: як привернути удачу в новому році за знаком Зодіаку за допомогою мейкапу

15:27

Фантастично смачний салат на Новий рік 2023: рецепт, який принесе всім успіхВідео

Реклама
15:18

Будинок Андрія Бєднякова в Маріуполі знесли окупанти: ведучий поділився болючими кадрамиВідео

15:09

"Заткнися, мерзота": Соловйов забився в істериці після наїзду Гіркіна на ШойгуВідео

14:55

Україну чекає аномальний Новий рік: синоптики показали карту погодиВідео

14:49

У Росії раптово помер конструктор масштабної ракети "Ангара"Відео

14:37

У Білорусі впала ракета від ЗРК С-300 неподалік від кордону з УкраїноюВідео

14:22

Тут всіх дістав не пробігав: Меган Маркл отримала образливий "титул" як у Трампа та Каньє Веста

13:54

"Путін програє" : у ФРН прогнозують нові успіхи ЗСУ на полі боюВідео

13:51

"Місто як барабан, по якому б'ють палицею": Жадан вразив фото з БахмутаВідео

13:13

Журналісти виявили російські документи у депутатки міськради Сум – ЗМІ

13:04

Ворожа ракета влучила в будинок на Прикарпатті, що майже за 1000 км від РФВідео

13:00

Гороскоп на завтра 30 грудня 2022: зірки розповіли, кого чекають конфлікти, проблеми та чутки

12:58

Військові із Заходу відрадили ЗСУ від широкого контрнаступу на півдні - The Washington PostВідео

12:56

ЗСУ перейшли в наступ: з'явилися деталі просування під КремінноюВідео

12:35

Вірменія демонструє жести недоброї волі

12:28

Потужна відповідь ППО: збито 54 ракети РФ з 69 запущених по УкраїніВідео

12:13

У розвідці Британії пояснили, які проблеми росіян призводять до "бавовни" на базі ЕнгельсВідео

12:12

Кремль "профукав" $300-400 мільйонів: Арестович розповів про провал масштабної атаки РФВідео

12:09

Зимові свята 2023: календар зимових свят і вихідних

12:05

В яблучко: бійці НГУ збили крилату ракету РФ на підльоті до Києва - ефектне відеоВідео

12:01

Несподіваний позитив від воєнної авантюри Путіна: чи стане Україна членом НАТО та ЄС у 2023 роціВідео

Реклама
11:45

Сергій Притула розповів, чому не впізнав брата, який звільняв Ірпінь від окупантів

11:41

24-річний військовий всиновив 8 сиріт, батьки яких підірвалися на міні: деталі трагедії на Житомирщині

11:40

Після ракетного удару в Києві без світла 40% споживачів - КличкоВідео

11:18

В Енгельсі прогриміли потужні вибухи: що відомо про нову атаку на авіабазу РФВідео

11:04

Відповідь за ракетний терор: на Брянщині знищено російську установку С-300Відео

10:38

Росія запустила дрони-камікадзе: Кім назвав напрямок атакиВідео

10:37

Постраждали троє людей, 16 ракет збито: деталі ракетного удару по КиєвуВідео

10:26

"Бавовна" на Запоріжжі: ЗСУ "затрьохсотили" 230 окупантівВідео

10:17

"Київ не готовий до діалогу": Лавров знову видав дурний шантаж з приводу мирних переговорівВідео

10:04

З днем народження подрузі - щирі вітання, красиві листівки і картинки близькій людині

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Новорічний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти