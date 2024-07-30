'Екологічна загроза': Борейко розкрив невтішний сценарій для зруйнованих міст

Борейко вважає, якщо міста нашпиговані мінами і там отруєна земля різними хімічними речовинами, то там неможливо буде жити.

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Що буде із зруйнованими містами після війни / колаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодний Яр, скріншот: відео

На сайті Главред відбувся чат з екологом, директором Київського еколого-культурного центру, заслуженим природоохоронцем України Володимиром Борейко. Він розповів, яку екологічну загрозу становитимуть повністю зруйновані міста та що з ними робити після.

"Складне питання. Влада мало думає про екологічні наслідки - більше думають про політичні дивіденди. Зрозуміло, що для влади буде політично вигідно відбудувати міста і пропіаритися на цьому. Але, з погляду здорового глузду, міста, які нашпиговані мінами, снарядами, де зруйнована вся інфраструктура і житловий фонд, краще не відбудовувати, а побудувати місто в іншому місці. Тим більше, у зруйнованих війною містах людей уже немає", - зазначив Борейко.

Він вважає, що це складне питання, яке має аналізуватися з різних точок зору: економічної, екологічної тощо.

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Володимир Борейко також розповів, що тоді потрібно робити із знищеними росіянами містами.

"Якщо вони нашпиговані мінами, і там отруєна земля різними хімічними речовинами, то там неможливо буде жити. Одне тільки розмінування коштуватиме дуже і дуже дорого. Це не Буча і не Ірпінь, де пройшли сапери і розмінували все, де російські війська знищили лише частину будинків, а так майже все залишилося. Там було реально поступово все відбудувати. А тут усе повністю знищено", - наголосив експерт.

Потрібно добре подумати, чи варто там селити людей, чи, можливо, краще взяти іншу територію і забудовувати. Поки що складно говорити про це, вважає Борейко.

Хто такий Володимир Борейко Володимир Борейко – український еколог, біолог, природоохоронець, письменник, зоозахисник. Директор громадської організації "Київський еколого-культурний центр", головний редактор гуманітарно-екологічного журналу, заснованого 1999 року. Заслужений природоохоронець України (з 2010 року). У 2024 році Володимир Борейко був нагороджений грамотою-подякою та цінним подарунком від Київської обласної ради за вагомий внесок у розвиток заповідної справи та охорони довкілля. Борейко є автором 18 чинних природоохоронних законів України. Серед найвідоміших кампаній еколога та очолюваної ним організації – перепис найстаріших дерев України. Щороку Борейко проводить операцію "Першоцвіт", спрямовану на захист рідкісних і зникаючих рослин, занесених до Червоної книги України. Один з активістів всеукраїнської кампанії проти капканів. Серед інших зоозахисних кампаній, які проводить Володимир Борейко, – боротьба з дельфінаріями. Активіст захисту найбільш знищуваного виду тварин в Україні – вовків. Крім того, Борейко є ініціатором заборони в Україні весняного полювання, полювання в біосферних заповідниках і національних парках, комерційного полювання на зубрів, вилову дельфінів, використання капканів і фосфіду цинку. Під керівництвом Борейка у 20 областях України створено 588 об'єктів природно-заповідного фонду, а за свою інспекторську діяльність затримав понад 2 тисячі браконьєрів, пише Вікіпедія.

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