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"Екологічна загроза": Борейко розкрив невтішний сценарій для зруйнованих міст

Юлія Закрепа
30 липня 2024, 18:10
109
Борейко вважає, якщо міста нашпиговані мінами і там отруєна земля різними хімічними речовинами, то там неможливо буде жити.
'Екологічна загроза': Борейко розкрив невтішний сценарій для зруйнованих міст
Що буде із зруйнованими містами після війни / колаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодний Яр, скріншот: відео

На сайті Главред відбувся чат з екологом, директором Київського еколого-культурного центру, заслуженим природоохоронцем України Володимиром Борейко. Він розповів, яку екологічну загрозу становитимуть повністю зруйновані міста та що з ними робити після.

"Складне питання. Влада мало думає про екологічні наслідки - більше думають про політичні дивіденди. Зрозуміло, що для влади буде політично вигідно відбудувати міста і пропіаритися на цьому. Але, з погляду здорового глузду, міста, які нашпиговані мінами, снарядами, де зруйнована вся інфраструктура і житловий фонд, краще не відбудовувати, а побудувати місто в іншому місці. Тим більше, у зруйнованих війною містах людей уже немає", - зазначив Борейко.

Він вважає, що це складне питання, яке має аналізуватися з різних точок зору: економічної, екологічної тощо.

відео дня

Володимир Борейко також розповів, що тоді потрібно робити із знищеними росіянами містами.

"Якщо вони нашпиговані мінами, і там отруєна земля різними хімічними речовинами, то там неможливо буде жити. Одне тільки розмінування коштуватиме дуже і дуже дорого. Це не Буча і не Ірпінь, де пройшли сапери і розмінували все, де російські війська знищили лише частину будинків, а так майже все залишилося. Там було реально поступово все відбудувати. А тут усе повністю знищено", - наголосив експерт.

Потрібно добре подумати, чи варто там селити людей, чи, можливо, краще взяти іншу територію і забудовувати. Поки що складно говорити про це, вважає Борейко.

Хто такий Володимир Борейко

Володимир Борейко – український еколог, біолог, природоохоронець, письменник, зоозахисник. Директор громадської організації "Київський еколого-культурний центр", головний редактор гуманітарно-екологічного журналу, заснованого 1999 року. Заслужений природоохоронець України (з 2010 року). У 2024 році Володимир Борейко був нагороджений грамотою-подякою та цінним подарунком від Київської обласної ради за вагомий внесок у розвиток заповідної справи та охорони довкілля.

Борейко є автором 18 чинних природоохоронних законів України. Серед найвідоміших кампаній еколога та очолюваної ним організації – перепис найстаріших дерев України. Щороку Борейко проводить операцію "Першоцвіт", спрямовану на захист рідкісних і зникаючих рослин, занесених до Червоної книги України. Один з активістів всеукраїнської кампанії проти капканів. Серед інших зоозахисних кампаній, які проводить Володимир Борейко, – боротьба з дельфінаріями. Активіст захисту найбільш знищуваного виду тварин в Україні – вовків.

Крім того, Борейко є ініціатором заборони в Україні весняного полювання, полювання в біосферних заповідниках і національних парках, комерційного полювання на зубрів, вилову дельфінів, використання капканів і фосфіду цинку.

Під керівництвом Борейка у 20 областях України створено 588 об'єктів природно-заповідного фонду, а за свою інспекторську діяльність затримав понад 2 тисячі браконьєрів, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що українців попередили про найсильніше бомбардування та назвали, які міста під загрозою удару. Ангеліна Вакуліна зазначила, що окупанти задумали бити по Одесі та області. Високий ризик удару існує також і для жителів Дніпра.

Війська РФ просунулися в районах трьох міст на Донбасі. Сили оборони України знищили один із мостів на південь від Сіверська, щоб уповільнити просування російських окупантів, зазначили американські експерти.

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