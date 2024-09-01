Екіпаж вертольота загинув: у ХНУПС розповіли про катастрофу Мі-2

На місці події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці спеціальної комісії МО.

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Розбився вертоліт Мі-2 з екіпажем / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Pixabay

Авіакатастрофа вертольота Мі-2 сталася в авіаційній бригаді Харківського національного університету Повітряних сил України, є загиблі.

Катастрофа повітряного судна сталася під час виконання навчально-тренувального польоту, жертвами стали двоє людей, ідеться в повідомленні у Facebook Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

"У навчальній авіаційній бригаді університету під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи вертоліт Мі-2. Родина університету зазнала непоправної втрати - екіпаж повітряного судна у складі двох осіб загинув", - ідеться в повідомленні. відео дня

Уточнюється, що на місці події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці спеціальної комісії Міністерства оборони України".

Крім того, у ХНУПС додали, що командування закладу та військової частини всебічно сприяє детальному аналізу та встановленню причин авіаційної події. Там також попросили до оприлюднення результатів розслідування "утриматися від припущень і коментарів".

Що відомо про Харківський національний університет Повітряних сил ХНУПС - державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, підпорядкований Міністерству оборони, розташований у Харкові та названий на честь Івана Кожедуба. Навчальному закладу підпорядковується 203 навчальна авіабригада, розташована в Чугуєві. На оснащенні бригади перебувають літаки L-39, Ан-26, Ан-26Ш. ВНЗ готує кваліфікованих фахівців за 9 напрямами та 18 спеціальностями для Збройних сил України, пише Вікіпедія.

Катастрофа F-16 ЗСУ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що винищувач F-16, який Україна отримала як військову допомогу зі США , зазнав аварії на території України. Це сталося під час масованої атаки країни-агресора Росії 26 серпня.

Пізніше стало відомо про те, що пілот ЗСУ Олексій Месь загинув, відбиваючи наймасштабнішу повітряну атаку Росії на Україну в понеділок, 26 серпня.

Зі свого боку в Генеральному штабі підтвердили втрату винищувача F-16 під час російського ракетного удару по Україні. Уточнюється, що саме під час відбиття ракетного удару з боку РФ по території України літаки F-16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилаті ракети ворога.

Як повідомлялося раніше, у Пентагоні зробили заяву з приводу катастрофи F-16 ЗСУ. Офіційний представник Пентагону не підтвердила інформацію про те, що винищувач нібито міг бути збитий дружнім вогнем українського ЗРК Patriot.

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