Військовий експерт назвав ймовірні терміни підготовки нового масованого удару РФ

РФ завдала ракетного удару по Києву / Facebook / UA.National.Police

Масований ракетний удар по Україні у понеділок, 10 жовтня, швидше за все, був максимумом, який може показати РФ, заявив військовий експерт Роман Світан.

"Це, можна сказати, пік їх вогневого впливу", - підкреслив він в інтерв'ю УНІАН.

На його думку, напередодні РФ, вдаривши по Запоріжжю, готувалася до масованої атаки.

"Вони приблизно побачили як спрацьовують системи протиповітряної оборони, а далі відбулася перебудова і уточнення цілей. Сьогодні вони видали максимум з того, що могли. Ще такі хвилі можуть повторитися, але не більше ніж та, яка була. Це може бути і ввечері сьогодні, і протягом ночі. Для того щоб льотчики сіли, підготувалися до подальшого зльоту, перезарядилися по ракетах. На це треба як мінімум півдня", - додав Світан.

Нагадаємо, в понеділок вранці, 10 жовтня, російські терористи завдали масований ракетний удар по багатьох містах України.

Росія здійснила атаки на ряд областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані попадання по об'єктах критичної інфраструктури.За даними Генерального штабу Збройних сил України, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них були знищені.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смирнов заявляв, що станом на 8: 45 відомо про 8 загиблих і 24 травмованих в результаті обстрілу в Шевченківському районі Києва.

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