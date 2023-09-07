'Ефективність буде вищою': генерал розповів, як будуть відбивати атаки РФ взимку

Російські окупанти хочуть завдати шкоди нашій країні та її економіці, вважає Сергій Наєв.

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Наєв розповів про зимові атаки окупантів / колаж: Главред, фото: Нацполіція, Командування об'єднаних сил Збройних Сил України

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що Україна отримала більше систем протиповітряної оборони з минулої зими, тому ефективність роботи під час чергових російських обстрілів буде вищою.

Як зазначив Наєв у коментарі для видання Reuters, українські військові розуміють, що Росія не залишить своїх злочинних цілей бити по об'єктах критичної інфраструктури України. Таким чином ворог хоче завдати шкоди нашій країні та її економіці.

"Минулої зими у нас було менше систем ППО. Зараз ми отримали більше, і ефективність буде вищою", - наголосив Наєв. відео дня

Атака РФ по Україні

Нагадаємо, що у ніч із 6 на 7 вересня окупанти 3 години били безпілотниками по Одещині. Росіяни здійснили потужний удар безпілотниками по Ізмаїльському району. Серед пошкоджень-припортові об'єкти та адмінбудівля.

У ЗСУ повідомили, що РФ може скоро атакувати Україну ракетами. Відбутися це може вже найближчим часом. Нині зберігається дуже висока ракетна небезпека. Про це повідомили Сили оборони півдня України.

РФ вдарила по цивільному об'єкту Запоріжжя. У середу, 6 вересня, у місті Запоріжжя пролунав потужний вибух. Внаслідок атаки зазнав руйнувань об'єкт цивільної інфраструктури. Є постраждалі.

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