"Душити Путіна поступово": експерт пояснив, чому не можна швидко закінчити війну перемогою України

Захід побоюється, що Путін стане кидатися в європейців або американців атомними бомбами / Фото Reuters

Країни Заходу бояться, що російський диктатор Володимир Путін зважиться на застосування ядерної зброї, а тому "душитимуть" його поступово, покроково, "душитимуть так, щоби в якийсь момент його прибрали свої ж". Таку думку озвучив соціолог і публіцист Ігор Ейдман під час чату на Главреді.

"Я б не став однозначно і самовпевнено заявляти, чи задіє Путін атомну бомбу, чи ні. Він неадекватний, і це цілком очевидно. Це помітно навіть по його зовнішності. Нещодавно читав статтю американського психіатра, який ставить діагноз Путіну дистанційно: його неосудність видно за багатьма ознаками", - сказав експерт.

Ейдман також прокоментував поставки зброї Україні із західних країн. Наприклад, за його словами, можливості Німеччини для військової допомоги Україні обмежені. Німці задіють свої можливості, як можуть, і поступово передають зброю й техніку.

"Існує ілюзія, що Німеччині нічого не варто передати Україні сотню сучасних танків, оскільки вона – велика країна. Насправді ситуація набагато гірша: німецька армія в останні десятиліття була Попелюшкою в німецькому суспільстві і бюджеті. Армія Німеччини в жалюгідному стані, і в неї потрібно терміново вливати великі гроші (...) іншими словами, це не означає, що у німців вся потрібне Україні зброя є в засіках, але вони її ховають. Зараз підписано контракт на поставку 100 сучасних артилерійських систем Україні, але німці ще повинні їх зробити, цих систем немає в наявності. Це, звичайно, займе якийсь час", - пояснив він.

Що стосується США, то там ситуація трохи інша, але американці теж не можуть просто відкрити запаси і почати їх роздавати.

"Єдине, що вони бояться робити – поставляти Україні далекобійні ракети, побоюючись, що вона знищить Кримський міст, а Путін стане кидатися в європейців або американців атомними бомбами. Тож, тут все невипадково, і стратегія є – плід повинен дозріти і впасти. Маю на увазі путінську Росію. Дозріти і впасти в напівгнилому стані, щоб потім догнивати на землі", - резюмував Ейдман.

Як повідомляв Главред, раніше Ейдман пояснив, чому безліч росіян підтримує політику диктатора Володимира Путіна. За його словами, в російському суспільстві панує "реальний шовінізм".

Нагадаємо, голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж заявив, що перелом у війні в Україні може наступити вже за лічені тижні - в період з кінця серпня до середини вересня. Збройні Сили України проведуть контрнаступ, який дасть можливість звільнити території.

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