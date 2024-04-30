'Довіру підірвано': Столтенберг зробив важливу заяву після візиту до Києва

Столтенберг зазначив, що для унеможливлення затримок у військові допомозі Україні потрібно виробити багаторічний план для підтримки українських військ.

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Перебої у постачанні зброї "піідірвали" довіру України до країн-союзників / Колаж Главред, фото: Офіс президента

Через затримки у постачанні обіцяних видів зброї та боєприпасів довіра України до західних союзників "підірвана". Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в коментарі Reuters за підсумками одноденного візиту до Києва.

Він зазначив, що такі інциденти вказують на необхідність перегляду координації міжнародної військової допомоги Україні.

"Нам потрібні більш надійні, інституційні рамки для нашої підтримки, щоб забезпечити передбачуваність, більшу підзвітність і розподіл тягаря", - сказав Столтенберг.

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Як приклади невдач союзників по НАТО він навів те, що Конгрес США витратив шість місяців на затвердження пакета допомоги для України на суму 60 мільярдів доларів, а європейські країни надали значно менше артилерійських боєприпасів, ніж було обіцяно. Ці недоліки суттєво позначилися на полі бою, оскільки Росія зуміла перехопити ініціативу, в той час як українські війська були змушені перейти до оборони через нестачу боєприпасів.

"Звичайно, той факт, що ми не виконали те, що обіцяли, підірвав ... довіру", - сказав Столтенберг.

Після одноденних переговорів з президентом України Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями він підкреслив, що Київ залишається вірним своїм союзникам і зараз від них залежить, чи будуть вони виконувати свої зобов'язання.

Столтенберг висловив думку, що одним зі шляхів для запобігання майбутньому дефіциту військової допомоги Україні є посилення координаційної ролі НАТО та розробка багаторічного плану, в якому чітко визначено внесок, очікуваний від кожного члена Альянсу.

Він звернувся до 32 країн-членів НАТО з цією пропозицією, наголосивши, що вона має бути підкріплена значними фінансовими зобов'язаннями. За даними дипломатичних джерел, розмова йде про 100 мільярдів євро (107 мільярдів доларів) на п'ять років.

"Це полегшить планування. Буде зрозуміло, що очікується від кожного члена Альянсу. І тоді НАТО зможе відігравати більшу роль у забезпеченні того, щоб члени Альянсу дійсно виконували те, про що вони оголосили", - сказав Столтенберг.

Столтенберг зазначив, що такий крок буде важливою інвестицією у власну безпеку членів НАТО. Він зауважив, що ці кошти складатимуть лише невеликий відсоток від того, що Сполучені Штати та їхні союзники витратили в Іраку і Афганістані.

"Там ми говоримо про трильйони, а в Україні ми говоримо про мільярди. Але насправді ми маємо справу з реальним викликом для нашої безпеки - більш агресивною Росією", - сказав він.

Рішення про військову допомогу Україні від США 23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів. 24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США. Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалося постачання частини зброї та боєприпасів для України, заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

Військова допомога для України - заяви Столтенберга

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 29 квітня Генсек НАТО Єнс Столтенберг відвідав Київ з неоголошеним візитом.

Він заявив, що чиновники НАТО висловлюють намір підтримати Україну у її прагненні стати членом Північноатлантичного альянсу. Він також зазначив, що вступ України до НАТО можливий лише після завершення війни з Росією.

Зеленський підтвердив, що під час конфлікту у Європі інтеграція до Євроатлантичного союзу України не відбудеться через відсутність політичної згоди серед країн-членів НАТО.

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