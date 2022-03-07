Колишні британські морські піхотинці прибули до Києва для боротьби з агресором

До України готові приїхати три тисячі американських добровольців, щоб у лавах міжнародиого батальйону боротися з російським окупантом.

Станом на 6 березня до Києва вже прибули колишні Британські морські піхотинці.

Про це повідомив в Twitter Lucas Tomlinson, журналіст FoxNews.

Загалом воювати за Україну готові 20 тисяч іноземців з 52 країн.

Нагадаємо, глава Миколаївської Військової адміністрації Віталій Кім показав купи військової техніки російських загарбників, яку у них відібрали українські захисники.

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