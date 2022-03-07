Колишні британські морські піхотинці прибули до Києва для боротьби з агресором

Загалом воювати за Україну готові 20 тисяч іноземців з 52 країн.
До України готові приїхати три тисячі американських добровольців, щоб у лавах міжнародиого батальйону боротися з російським окупантом.
Станом на 6 березня до Києва вже прибули колишні Британські морські піхотинці.
Про це повідомив в Twitter Lucas Tomlinson, журналіст FoxNews.
Загалом воювати за Україну готові 20 тисяч іноземців з 52 країн.
Нагадаємо, глава Миколаївської Військової адміністрації Віталій Кім показав купи військової техніки російських загарбників, яку у них відібрали українські захисники.
Читайте також:
- Окупаційні війська не досягли успішного просування-зведення Генштабу ЗСУ на вечір 6 березня
- Міністра оборони РФ планують звинуватити у спробі держперевороту-журналіст
- Зеленський нагородив орденами губернаторів і мерів
Автор: Уляна Поліщук