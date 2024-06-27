До кінця літа майже без світла: можливе збільшення тривалості відключень - ДТЕК

В Україні пошкоджено значну частину енергооб'єктів і їх не встигають відновлювати. Тому у липні та серпні можуть збільшити тривалість відключень світла.

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Українців до кінця літа чекають більш тривалі відключення світла / Колаж: Главред, фото: flickr

Через ремонтні роботи в енергосистемі, останні дні українців забезпечували світлом менше часу. Але до кінця літа ситуація може ще погіршитись. Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в етері Суспільного.

За його словами, причиною цього є масштабні пошкодження ТЕС російськими обстрілами та ремонтні роботи, які компанія намагається перекривати за власний кошт. Попри це зараз недостатньо ресурсів, щоб забезпечувати українців електроенергією більше годин на добу.

Навпаки - у зв'язку із зростанням температури у найближчі два місяці світло у домівках включатимуть, найімовірніше, рідше.

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"В нас ще не є максимальні температури літнього максимуму. А зараз літній максимум дорівнює зимовому. Тому у липні та серпні буде ще тривати ремонтна компанії всіх без виключень типів генерації, атомні блоки будуть у плановій ремонтній компанії. Теплові станції, які зараз на 90% зруйновані чи пошкоджені, гідростанції будуть намагатися відновитися після руйнацій", - розповів директор ДТЕК.

Сахарук пояснив, що наразі компанія виділила усі доступні кошти на ремонт енергооб'єктів, однак покривають лише близько 25% обсягу необхідних робіт. Через це прогнозується погіршення ситуації з відключеннями.

"Вкладаємо усі наявні в нас кошти - 4 мільярди гривень для того, щоб максимально швидко відновитися. Але цього, на жаль, недостатньо, тому що загальний обсяг руйнацій 14-18 мільярдів гривень, які необхідні для відновлення. Тому будемо ремонтуватися, а споживання буде рости. Тому відключення вірогідніше за все будуть тривалішими, ніж зараз", - додав він.

Що відомо про ДТЕК? ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - що відомо

Нагадаємо, в Україні у четвер, 27 червня, протягом всієї доби будуть діяти графіки погодинних вимкнень електроенергії. У період з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим.

Раніше стало відомо, що саме дефіцит ракет ППО під час обстрілів країною-агресором РФ інфраструктури став головною причиною погіршення енергетичної ситуації в Україні.

Напередодні в YASNO заявили, що в Україні критично не вистачає внутрішньої генерації електроенергії через постійні обстріли з боку російських окупантів. Тому в найближчі 6-8 тижнів ситуація з дефіцитом буде складна.

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