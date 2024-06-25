Чому українцям почали частіше вимикати світло: в Міненерго шокували заявою

Причиною частих відключень електроенергії в Україні стали атаки Росії на енергетичні об'єкти. З понеділка ситуація значно погіршилася через суботню атаку окупантів. Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.
За її словами, у вихідні дні споживання електроенергії менше, ніж у робочі будні, коли працює промисловість. Саме тому наслідки атаки РФ, яка відбулася 22 червня, відчулися найбільше з понеділка.
Гринчук зазначила, що наразі дефіцит в енергосистемі триває, а генерація електроенергії в Україні недостатня. Водночас зростає споживання через спекотну погоду, що ще більше ускладнює ситуацію.
"На жаль, відремонтувати пошкодження, особливо за останні атаки, не так швидко вдається, однак ми цим займаємось", - наголосила заступниця міністра енергетики.
Також Гринчук додала, що наразі ремонтуються кілька атомних блоків. Енергетики готують ядерні об'єкти до опалювального сезону влітку, щоб вони були в задовільному стані взимку, коли навантаження на енергосистему буде значно більшим. За її словами, виведення блоків з ремонту покращить ситуацію з генерацією електроенергії.
"Ми постійно з місцевими органами влади й операторами систем розподілу на місцях намагаємось удосконалювати ці графіки, враховуємо всі скарги наших споживачів для того, що покращувати ту ситуацію, яка є", - зазначила вона.
Хто така Світлана Гринчук?
Світлана Гринчук - заступник міністра енергетики України з 05 вересня 2023 року, зазначили у Міненергетики.
Пані Гринчук є експертом у сфері енергетики, зміни клімату та захисту довкілля з досвідом роботи в Уряді України (Секретаріат КМУ, Міндовкілля), міжнародних фінансових інституціях (Світовий банк), міжнародних проєктах технічної допомоги (GIZ, USAID) та участі в переговорах у рамках ООН, Енергетичного Співтовариства, OECD тощо.
Атаки РФ по енергетиці України - ситуація зі світлом
Нагадаємо, в ніч на 22 червня російські окупанти завдали масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України. За даними Міненерго, атаки зазнали об'єкти Укренерго в західних та південних регіонах. Внаслідок обстрілу на одному з об’єктів постраждали двоє енергетиків, яких доставили до лікарні.
Раніше заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук заявила, що Україна активно готується до зими і робить все можливе, щоб мінімізувати відключення електроенергії. Хоча їх уникнути важко через серйозні пошкодження.
Як повідомляв Главред, російські війська почали атакувати сонячні електростанції в Україні. Знищено об'єкти з загальною потужністю понад 9 гігават, розповів голова Держенергонагляду Руслан Слободян.
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