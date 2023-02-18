"Я особисто відмінусував 500 окупантів": 23-річний захисник розповів, як знищує росіян

Український воїн за допомогою дрона щодня скидає по ящику гранат на позиції окупантів.

Український захисник розповів, як знищив понад 500 росіян / Міноборони РФ, скріншот з відео

Український захисник із 10-ї гірничо-штурмової бригади Збройних сил України Андрій із позивним "Скиба" за рік повномасштабної війни гранатами з квадрокоптера знищив та поранив близько 500 російських солдатів. Про результати своєї роботи він розповів YouTube-каналу Бутусов Плюс.

За словами 23-річного захисника, ще до повномасштабного російського вторгнення він став кадровим військовим, а у 2019 році навчився керувати дронами. Зараз "Скиба" запускає в небо квадрокоптери DJI Mavic 3, щоб вести розвідку, коригувати вогонь та самостійно вражати окупантів, скидаючи гранати з повітря.

Як зазначив Андрій, на такі атаки щодня витрачається приблизно ящик гранат. За підрахунками захисника, влітку він робив до 50 вильотів на день. Наразі таких вильотів трохи менше, оскільки раніше темніє.

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"Скиба" запевняє, що безпілотники є дуже точною та ефективною зброєю. Доказом цього є відеозаписи атак, які були зняті на камери "Мавіків". Скинуті гранати залітають у ворожі окопи та знищують російських загарбників.

"Купа смертей на цих руках. Колись вів підрахунок, але потім збився і перестав. Але там уже набагато більше 500, якщо не брати до уваги коригування мінометів тощо, просто скиданням гранат. Бувало, коли штурми відбивали, то 20 на день накривали", - поділився український воїн.

Як повідомляв Главред, ЗСУ продовжують завдавати нищівних втрат російським окупантам. За інформацією українського військового командування, бійці Збройних сил України знищили три вертольоти: Мі-24, Ка-52 і ще один, тип якого зараз уточнюється.

До слова, у ході бойових дій після вторгнення в Україну російські окупанти, згідно з візуально підтвердженими даними, втратили понад 9 тисяч транспортних засобів та одиниць важкого озброєння. Згідно з даними аналітичного проекту Oryx, до списку потрапили лише знищені транспортні засоби та обладнання, стосовно яких є фото- та відеоматеріали.

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