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"Я особисто відмінусував 500 окупантів": 23-річний захисник розповів, як знищує росіян

18 лютого 2023, 19:11
Український воїн за допомогою дрона щодня скидає по ящику гранат на позиції окупантів.
российские военные, украинский защитник
Український захисник розповів, як знищив понад 500 росіян / Міноборони РФ, скріншот з відео

Український захисник із 10-ї гірничо-штурмової бригади Збройних сил України Андрій із позивним "Скиба" за рік повномасштабної війни гранатами з квадрокоптера знищив та поранив близько 500 російських солдатів. Про результати своєї роботи він розповів YouTube-каналу Бутусов Плюс.

За словами 23-річного захисника, ще до повномасштабного російського вторгнення він став кадровим військовим, а у 2019 році навчився керувати дронами. Зараз "Скиба" запускає в небо квадрокоптери DJI Mavic 3, щоб вести розвідку, коригувати вогонь та самостійно вражати окупантів, скидаючи гранати з повітря.

Як зазначив Андрій, на такі атаки щодня витрачається приблизно ящик гранат. За підрахунками захисника, влітку він робив до 50 вильотів на день. Наразі таких вильотів трохи менше, оскільки раніше темніє.

відео дня

"Скиба" запевняє, що безпілотники є дуже точною та ефективною зброєю. Доказом цього є відеозаписи атак, які були зняті на камери "Мавіків". Скинуті гранати залітають у ворожі окопи та знищують російських загарбників.

"Купа смертей на цих руках. Колись вів підрахунок, але потім збився і перестав. Але там уже набагато більше 500, якщо не брати до уваги коригування мінометів тощо, просто скиданням гранат. Бувало, коли штурми відбивали, то 20 на день накривали", - поділився український воїн.

Як повідомляв Главред, ЗСУ продовжують завдавати нищівних втрат російським окупантам. За інформацією українського військового командування, бійці Збройних сил України знищили три вертольоти: Мі-24, Ка-52 і ще один, тип якого зараз уточнюється.

До слова, у ході бойових дій після вторгнення в Україну російські окупанти, згідно з візуально підтвердженими даними, втратили понад 9 тисяч транспортних засобів та одиниць важкого озброєння. Згідно з даними аналітичного проекту Oryx, до списку потрапили лише знищені транспортні засоби та обладнання, стосовно яких є фото- та відеоматеріали.

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