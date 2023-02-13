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"Наші партнери вже вирішують це питання": Світан розповів, як ЗСУ звільнятимуть Крим та Донбас

13 лютого 2023, 23:40
Полковник запасу підкреслив, що вся окупована територія України буде звільнятися за допомогою авіації.
Истребители F-16, Роман Свитан
Світан розповів, як ЗСУ звільнятимуть Крим та Донбас / Вікіпедія, скріншот

Зовсім скоро українська армія отримає авіацію для звільнення територій України до кордонів 1991 року. Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

Як зазначив полковник запасу, у будь-якого винищувача мінімальний бойовий радіус – 500 кілометрів. Тому ці машини можуть працювати до такої глибини. А це означає, що Донбас, Запорізька область, Крим – вся окупована територія України буде звільнятися за допомогою авіації.

"Сама по собі авіація, особливо рівня багатофункціональних винищувачів, це чотири в одному, тобто одна літаюча платформа може виконувати відразу чотири завдання: винищувача, перехоплювача, штурмовика і бомбардувальника. А тому, виходячи з необхідності, ці платформи будуть нести або бомби, або ракети, або будуть виконувати певні завдання протиповітряної та протиракетної оборони. Вже видно, що наші партнери однозначно вирішують питання (спільно з Україною) щодо деокупації нашої країни до кордонів 1991 року", - сказав Світан.

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Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, нещодавно полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що з плином часу змінювалася концепція і підходи світового політикуму до війни РФ проти України. Світан висловив переконання, що авіація у ЗСУ точно буде.

"Однозначно буде прийнято рішення і щодо передачі авіації – одне тягнеться за іншим. Тому, виходячи з логіки прийняття рішень, зрозуміло, що авіація у нас точно буде", - сказав полковник запасу.

Також Світан заявляв, що Росії нічим відповісти на поставки західних винищувачів Україні, хоч у неї в розпорядженні і є кілька сотень літаків приблизно такого ж рівня.

"Вони взяли базовий літак, Су-27, багатофункціональний, зробили з нього і винищувачі, і бомбардувальники Су-30, Су-34, Су-35. Але вони програють літакам НАТО такого ж роду по озброєнню - засобам виявлення, супроводу і ураження. Тобто по бортовому обладнанню на літаках і по ракетному обладнанню, яке ці літаки можуть нести", - пояснив експерт.

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